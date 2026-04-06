“Viņi grib paēst…” Aiz skaistās svētku fasādes slēpjas nepatīkama realitāte – daudzi jaunieši Lieldienās spiesti meklēt palīdzību 1
Daudzās ģimenēs Lieldienas ir svētki, kad kopā piedzīvot mīlestības pilnus mirkļus, mieru, siltumu… Tomēr ne visiem šīs četras svētku brīvdienas nes līdzi prieku. Dažās ģimenēs svētku dienas akcentē saspringtu un grūtu realitāti, kur uzmanības centrā ir nevis svinēšana un kopā būšana, bet gan problēmas, kas saistītas ar atkarībām un vardarbību. Kamēr daudzi svin, ir jaunieši, kuri šajās dienās saskaras ar pavisam citu realitāti…
Par to platformā “X” raksta “OPEN radošā centra” dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišis, uzsverot, ka svētku brīvdienas bieži vien nozīmē pieaugošu palīdzības pieprasījumu no jauniešiem, kuriem ļoti nepieciešama līdzcilvēku palīdzība.
“Jo vairāk brīvdienu, jo mums vairāk darba. Šoreiz ir četras brīvdienas,” raksta Edijs.
Turpinājumā viņš apraksta Lieldienu brīvdienu realitāti daudzās ģimenēs.
“Notikumu secība apmēram šāda.
Pirmajā un otrajā dienā vecāki dzer un/vai lieto narkotikas. Pirmajās divās dienās tam ir pietiekami nauda. Trešajā dienā sāk aptrūkties nauda alkoholam un/vai narkotikām un mājās sākas “kašķi” un kautiņi.
Trešajā dienā zvana tie jaunieši, kuri nevar izturēt “notikumus” mājās. Ceturtajā dienā naudas vairs nav vispār, un mājās vairs nav pārtika, un mums sāk zvanīt arī tie jaunieši, kuri grib paēst un kuriem ir nepieciešama palīdzību ar pārtiku. Cik spējam, tik palīdzam viņiem ar pārtiku. Šodien ir visvairāk darba.
Liels paldies visiem, kuri ir ar mums!”
— Edijs Klaišis (@EdijsKlaisis) April 6, 2026
Viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību. Kā norāda Valsts policijas (VP) pārstāvji – svētku laikā alkohola lietošana diemžēl bieži vien rada riskus ģimenēs.
To pašu var teikt arī par situāciju uz valsts ceļiem.
Svētdien VP konstatējusi vairākus gadījumus, kad pie stūres sēdušies iereibuši transportlīdzekļu vadītāji. Kopumā pieķerti 20 autovadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē.
Seši vadītāji alkohola reibumā pie stūres bija sēdušies Rīgas reģionā, pieci – Zemgalē, četri – Latgalē, savukārt Vidzemē alkohola reibumā pie stūres bija sēdušies pieci autovadītāji un viens autovadītājs narkotisko vielu ietekmē.
Pret iereibušajiem transportlīdzekļu vadītājiem sākti 13 kriminālprocesi un konfiscētas piecas automašīnas.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes jomā VP pieņēmusi 725 administratīvo pārkāpumu lēmumus, tajā skaitā 349 par ātruma pārsniegšanu.