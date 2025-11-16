Mēs visi esam nokārtojuši tiesības, mēs visi zinām noteikumus, pazīstam zīmes, bet kaut kādā dīvainā veidā katru dienu uz ceļiem tāpat notiek satiksmes negadījumi. Jā, dažreiz tie ir negadījumi, kas ne vienmēr atkarīgi no šofera, bet dažreiz kāds braucējs šķiet tiešām “kavē savas bēres” un brauc tā it kā atrastos videospēlē. Šādu ainu iemūžinājis arī Egons un publicējis sociālajos tīklos.
“Apdzenošā automobiļa ātrums bija 130 km/h – 140 km/h, ko vizuāli aptuveni var noteikt pēc laika, kādā automobilis nobrauc attālumus starp telefona stabiem. Apdzīšanas manevra beigās ātrums vēl pieauga, jo bija jāglābjas no sadursmes ar pretim braucošo kravas automobili!” situāciju komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Distanci vizuāli var noteikt pēc pārtrauktās horizontālās līnijas posmu garumiem, kas sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar divām braukšanas joslām, kur braukšanas ātrums ir lielāks par 50 km/h. Pirms apdzīšanas manevra beigām ieslēgtais labais virzienrādītājs liecināja par vadītāja pieredzi, bet nebremzēšana, jo bremžu signālgaismas neiedegās, par pārliecību, ka risks izdosies! Neatkārtot! Dzīvībai bīstami!
Apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam jau laikus pirms apdzīšanas manevra sākuma jāpārliecinās par to, vai no transportlīdzekļu vadītājiem, kas brauc aiz viņa, kāds nav uzsācis viņa vai tālāk aizmugurē braucošu transportlīdzekļu apdzīšanu.
Ja viņš ar savu manevru varētu kādam no aizmugurē braucošajiem traucēt apdzīt, tad vadītājam ir jāatsakās no apdzīšanas manevra un jāgaida, kamēr visi transportlīdzekļu vadītāji, kas aizmugurē uzsākušie apdzīšanu, to pabeigs. Tiem ir jāatgriežas iepriekšējā brauktuves pusē un jāizslēdz virzienrādītāja signāls.
Tikai tad var domāt par nākošā nosacījuma izpildi pirms apdzīšanas manevra, tas ir, vai pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs nerāda kreisā virzienrādītāja signālu. Mirgojošs priekšā braucošā transportlīdzekļa kreisais virzienrādītāja signāls var liecināt, ka priekšā braucošais gatavojas apdzīt, apbraukt šķērsi vai gājēju, apsteigt velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītāju, nogriezties pa kreisi krustojumā, blakus teritorijā, pļavā vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā, vai pat brīdina aizmugurē braucošo par to, ka apdzīšanas manevrs var būt bīstams.
Nākošais nosacījums, kas apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam jāpārbauda pirms apdzīšanas manevra ir, vai apdzīšanas laikā netiks traucēti pretim braucošie transportlīdzekļi un vai pēc apdzīšanas viņš varēs atgriezties iepriekšējā brauktuves pusē, netraucējot apdzenamo transportlīdzekli.
Nosacījuma izpildi apgrūtina atbilde uz jautājums, kā noteikt attālumu, kurā nedrīkst parādīties pretī braucošais, lai tas netiktu traucēts un kādā attālumā atgriezties iepriekšējā brauktuves pusē apdzenamā transportlīdzekļa priekšā, lai tam netraucējot. Šie abi attālumi ir savstarpēji saistīti. Ja parādīsies pretim braucošais, tad apdzenošais transportlīdzekļa vadītājs centīsies ātri atgriezties atpakaļ savā iepriekšējā brauktuves pusē, tādējādi aizgriežot priekšā apdzenamajam.
Ja vadītājs būs vērīgs, pratīs prognozēt pretim braucošā iespējamo parādīšanos tuvākā attālumā, nekā drošai apdzīšanai tas nepieciešams, tad vadītājs atteiksies no apdzīšanas manevra. Jaunajam vadītājam un arī visiem citiem palīdzes patiesība šajā jautājumā, kas pirms apdzīšanas manevra vadītājam vienmēr par sevi atgādina īsi un precīzi, ja neesi pārliecināts, neapdzen. Atgriešanās attālums iepriekšējā brauktuves pusē apdzenamā transportlīdzekļa priekšā ir saistāms ar drošu distanci pret to transportlīdzekli, kura priekšā pēc apdzīšanas manevra aizbrauks apdzenošais automobīlis.
Apdzīšanas laiks un apdzīšanas ceļa garums atkarīgs no pretī braucošā transportlīdzekļa ātruma, apdzenošā a/m ātruma, ātruma starpības ar apdzenamo, automobiļa dinamiskuma, apdzenošā un apdzenamā automobiļu garumiem, drošas distances pirms un pēc apdzīšanas.
Apdzīt drīkst tad, ja var paredzēt, ka visā apdzīšanas perioda laikā redzamības attālumā, kam jābūt nedaudz garākam par diviem apdzīšanas ceļu garumiem, netiks traucēti pretim braucošie. Neesi pārliecināts, neapdzen!