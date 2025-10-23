Kāds lasītājs LA.LV atsūtīja video, kur pāris sekunžu laikā piefiksējis divus ceļu satiksmes pārkāpumus – tā bieži negadās. Gan auto, gan gājēji pēkšņi izdomāja šķērsot ceļu pie sarkanās gaismas. Citu auto nebija, bet šāda pārgalvība var maksāt dārgi, apdraudot gan paši savu, gan citu dzīvību.
Šķērsot krustojumu pie sarkanās gaismas ir bīstami, pat ja neviens it kā nebrauc pretī, jo no tavas pozīcijas var šķist, ka ceļš ir brīvs, bet tu neredzi visus virzienus — piemēram, ātri tuvojošos auto no šķērsojamās ielas, motociklu, velosipēdistu vai pat gājēju, kas šķērso no citas puses. Īpaši krustojumos ar līkumiem, kokiem vai stāvošām automašīnām redzamība ir mānīga.
Kamēr tev ir sarkanais, kādam citam jau deg zaļais, un viņš brauc ar pilnu atļauto ātrumu, negaidot, ka kāds pārkāps noteikumus. Tāpēc pat neliela kavēšanās no tavas puses var beigties ar sadursmi, kad otra automašīna pēkšņi parādās no šķērsielas.
Satiksmes regulācija (luksoforu signāli, zaļās vilnīša sistēmas u.c.) ir izstrādāta, pieņemot, ka visi ievēro noteikumus. Ja viens autovadītājs brauc pie sarkanās gaismas, tas izjauc visu loģiku — pat ja konkrētajā brīdī “neviens nebrauc”, sistēma nav gatava tam.
Ne vienmēr redzēsi tuvojošos transportu — īpaši tos, kas brauc ar ātrumu vai bez ieslēgtiem lukturiem. Dažreiz krustojumu šķērso neatliekamās palīdzības vai policijas auto, kuri var būt ārpus tavas redzeslauka.
Ja pat šķiet, ka nekas nenotiek, kamera krustojumā to redzēs — sods var būt liels, un, ja notiek negadījums, atbildība būs pilnībā uz tevi. Turklāt apdrošināšana šādos gadījumos nesedz zaudējumus, jo tas ir tīšs noteikumu pārkāpums.
Vienreiz šķiet nekaitīgi, otrreiz – vēl vieglāk. Tā rodas bīstams ieradums, kas var beigties traģiski tieši tajā reizē, kad “pretī neviens nebrauc” – līdz brīdim, kad kāds tomēr brauc.
Braukt pie sarkanās gaismas nozīmē riskēt ne tikai ar sodu, bet ar dzīvību — gan savu, gan citu. Sarkanais ir vienkāršs, bet dzīvību sargājošs signāls, kas paredz, ka kāds cits šobrīd var droši šķērsot. Tas ir viens no pamatiem, kas notur satiksmi drošu.
Tāpat arī gājējam sarkanā gaisma nozīmē “apstājies, sargā sevi!”. Pat ja šķiet, ka “nekas nenotiks”, satiksme var mainīties sekundes laikā. Tās pāris gaidīšanas sekundes var glābt tavu dzīvību.