Kaspara Kambalas filmas reklāma izsauc dusmu vētru: “Logu skrāpis šo mēslu neņem!” 0
Kaspara Kambalas jaunās filmas reklāma pārvērtusies par nepatīkamu skandālu – “soda kvītis” uz mašīnu stikliem saniknoja autovadītāju, kurš tagad prasa policijas skaidrojumu.
Reklamējot savu jauno filmu “Ceļā ir kaifs”, Kaspars Kambala uz sabiedriskās vietās novietotām automašīnām ievietoja neīstu soda kvīti. Patiesībā uz skrejlapas bija informācija par filmas pirmizrādi.
Sociālajos medijos izplatījušies video un fotomateriāli, kuros redzams, kādas sekas šī šķietami nevainīgā reklāma atstājusi.
“Jopta!!!!! Ar kādām tiesībām biedrs Kaspars Kambala & Co atļaujas bojāt privātīpašumu? Āgenskalnā uz auto vējstikla salīmētas drazas, parastais logu tīrāmais un skrāpis šo mēslu neņem! Ieteikumi? Kā notīrīt, nesabojājot stiklu? @Valsts_policija, cik ir legāli šādi izrīkoties?” — neapmierināts ir kāds soctīklotājs.
Lai arī paša Kambalas publicētajā “TikTok” video redzams, ka reklāmas lapiņas uz mašīnu vējstikliem netika pielīmētas, bet gan aizliktas aiz logu tīrāmajām slotiņām, mitruma dēļ tās pie stikla pielipušas.
Kāda sieviete komentāros raksta: “Palaimējās — noņēmu, kamēr bija slapjš. Bet nu jā, pat tad nebija ideāli.”
Kambalas komanda par situāciju atvainojās
Pie video, kurā Kambala un citi redzami novietojot “soda kvītis”, ir pievienota atvainošanās: ““Ceļā ir kaifs” komandas vārdā ļoti atvainojamies to automašīnu īpašniekiem, kuru vējstikliem palikuši bukleta nospiedumi, ko radīja spēcīgais lietus. Esam gatavi notīrīt atstātās pēdas! Ja tas nepieciešams — droši uzrakstiet privāti mums savu adresi, kurā novietots auto!
Tiekamies kino!”
