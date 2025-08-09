VIDEO. Kaut ko tādu nebūsi redzējis! Mākslinieki izmanto zibeni, lai atskaņotu mūziku 0
Šī gada Cjindao Starptautiskajā alus festivālā Šaņdunas provincē, Ķīnā, kāda apmeklētāja iemūžināja video ar neparastu statiskās dejas priekšnesumu.
Video redzams, kā uz skatuves alus festivāla laikā mākslinieki izpilda hipnotizējošu deju, griežot stieņus un izmantojot “Tesla” spoles radītu elektroenerģiju.
Viņi vada statisko elektrību, kas rada sprakšķošas skaņas – tādējādi “atskaņojot” mūziku.