Īsts superēdiens ar ļoti īsu sezonu – tikai mēnesi gadā: kura Baltijas jūras zivs ir visveselīgākā? 9
Maijs un jūnijs Baltijas jūras piekrastē ir īpašs laiks ne tikai pavasara dēļ, kad mostas daba un viss kļūst zaļš. Tieši šajos mēnešos piekrastes ūdeņos parādās viena no neparastākajām un vienlaikus vērtīgākajām Baltijas jūras zivīm – belone jeb vējzivs.
Lai arī tās izskats daudziem sākumā šķiet dīvains, vējzivs tiek uzskatīta par īstu delikatesi. Turklāt tā ir ne tikai garšīga, bet arī ļoti veselīga. Vējzivs gaļa ir balta, maiga un sulīga, ar izteiktu, bet ne pārāk spēcīgu jūras garšu, plašāk par to vēstīts vietnē Kobieta.wp.pl.
Šīs zivs raksturīgākā pazīme ir zaļganās asakas. Daudziem tas rada aizdomas, taču satraukumam nav pamata. Zaļo krāsu rada dabīgs žults pigments – biliverdīns. Tas nav piesārņojuma vai bojāšanās pazīme, un zivs ir pilnībā droša uzturā.
Vējzivs ir sezonāla zivs, kas maijā piepeld Baltijas piekrastei nārstot. Visvairāk tās sastopamas līdz jūnija beigām vai jūlijam. Vairāk tā atrodama Polijā.
Kāpēc vējzivs tiek uzskatīta par ļoti veselīgu?
Uztura speciālisti vējzivi mēdz dēvēt par Baltijas jūras superēdienu. Tajā ir daudz organismam svarīgu vielu, bet pašā zivī – maz tauku.
Bagāta ar Omega-3 taukskābēm. Tāpat kā citas jūras zivis, arī vējzivs satur vērtīgās Omega-3 taukskābes. Tās palīdz sirds un asinsvadu veselībai, samazina “sliktā” holesterīna līmeni un labvēlīgi ietekmē smadzeņu darbību.
Vērtīgs vitamīnu un minerālvielu avots. Vējzivī ir daudz D vitamīna, kas svarīgs imunitātei un kaulu veselībai. Tā satur arī B grupas vitamīnus, īpaši B12 vitamīnu.
Zivs ir bagāta arī ar jodu – minerālvielu, kas nepieciešama normālai vairogdziedzera darbībai un kuras daudziem ikdienas uzturā trūkst.
Labs olbaltumvielu avots.
Vējzivs gaļa ir viegli sagremojama un satur daudz kvalitatīvu olbaltumvielu. Tā ir laba izvēle sportistiem, cilvēkiem, kuri ievēro diētu, vai tiem, kuri vēlas samazināt sarkanās gaļas patēriņu.
Cik maksā vējzivs?
Viena no lielākajām vējzivs priekšrocībām ir tās cena. Salīdzinot ar populāro lasi vai mencu, sezonas laikā vējzivs ir ievērojami lētāka.
Piekrastes tirgos un ostās Polijā svaigu vējzivi iespējams iegādāties par aptuveni 5 līdz 7 eiro kilogramā. Kūpināta vējzivs, kas tiek uzskatīta par īpašu delikatesi, maksā apmēram 9 līdz 12 eiro kilogramā.
Ņemot vērā tās īso sezonu, unikālo izskatu un augsto uzturvērtību, daudzi uzskata, ka tā ir viena no interesantākajām Baltijas jūras zivīm, ko noteikti vērts nogaršot.