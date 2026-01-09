VIDEO. Kolorītā latgaliete Margarita Kolosova TV kameru priekšā pamatīgi sastrīdas ar meitu: “Izmazgā ausis kādreiz!” 0

20:03, 9. janvāris 2026
Latgales patriote un šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita Kolosova, viesojoties pie meitas, uzņēmusies sava mazdēla pieskatīšanu. Parasta telefonsaruna, kas sākās ar praktiskiem jautājumiem par bērna ēdienkarti un mātes atgriešanās laiku, negaidīti pārauga asā vārdu pārmijā.

Strīda pamatā bija meitas neapmierinātība ar to, kā Margarita izrunā sava mazdēla vārdu. Pārmetumus par nepareizu izrunu meita pauda tieši: “Es atvainojos, bet, lūdzu, pasakiet mana bērna vārdu pareizi kaut reizi dzīvē!”

Izrādās, ka Margarita ikdienā lieto formu “Aleksis”, lai gan zēna īstais vārds ir Alekss. Reaģējot uz aizrādījumu, šova zvaigzne nepalika atbildi parādā, ironiski iesakot meitai pārbaudīt dzirdi: “Es jūsu bērna vārdu izrunāju pareizi! Lūdzu, izmazgājiet ausis kādreiz vai nopērciet kādreiz kādas kvalitatīvākas austiņas, lai mums nerastos tādas domstarpības.”

Margarita ar smaidu skaidro, ka šāda tieša un temperamentīga komunikācija ir viņu dzimtas neatņemama sastāvdaļa. Lai gan sarunā valdīja ironija, māte neslēpj apbrīnu par meitas aso prātu un spēju pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli.

VIDEO:

