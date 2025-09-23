VIDEO. “Tas bija viss? Tikko iesilu!” Kolorītā latgaliete Margarita Kolosova “noliek uz lāpstiņām” krāpnieci 0
"Slavenības. Bez filtra" jaunā dalībniece, kolorītā latgaļu dāma Margarita Kolosova no Rēzeknes pagasta Dekšārēm, dzīvo ārpus pilsētas, vietā, kur valda miers, klusums un pat mobilo sakaru trūkums. Viņa pati smejoties saka:"Šeit ir ļoti laba vieta, lai noslēptos. Ja kāds grib pazust no dzīves, tad tieši te." Iepazīšanās ar Margaritu skatītājiem sākas ar pārsteigumu — kamēr viņa rāda savu māju, pēkšņi atskan zvans no "kaut kāda nesaprotama numura".
Otrā galā sievietes balss krievu valodā satrauktā tonī saka, ka viņa ir Margaritas meita, kuru notriekusi mašīna. "Man ir lauztas ribas, sasista galva un lūpa pušu, esmu slimnīcā," skan pa telefonu.
Margarita neapmulst un tūlīt jautā: "Kurā slimnīcā tu esi?" Atbilde izskan pavirša:"Traumatoloģijā, pilsētas slimnīcā." Kolosova nekrīt panikā un viltīgi pajautā: "Saki,kuras pilsētas slimnīcā?" Uz to krāpniece atbild: "Tajā, kurā es dzīvoju.”
Margarita tūlīt piebilst, ka nezina kurā pilsēta zvanītāja dzīvo, jo viņai ir pieci bērni un jautā kurš no viņiem zvana. Kad otrā klausulēs galā tiek apgalvots, ka zvana vecākā meita, Margarita mierīgi atbild: "Mana vecākā meita šobrīd sēž autobusā un brauc uz darbu Rīgā. Kādas lauztas ribas?" Krāpniece padodas un steidzīgi nomet klausuli. Latgaļu dāma par notikušo smejas: "Tas bija viss? Tikko iesilu!"
Aizkadrā viņa piebilst: "Agrāk varbūt es būtu pavilkusies uz šādu zvanu, bet man jau nav tie gadi, lai es būtu naiva. Tas nav par mani."
Kolosova pat ar sirsnīgu ironiju novēl krāpniecei. "Lai tev laba veselība, lai Dīviņš palīdz," novēl Margarita un smejoties atkārto krāpnieces pausto: "Mamm, palīdzi esmu slimnīcā… Kuras pilsētas slimnīcā tu esi? Tajā kurā es dzīvoju!" Margarita pauž, ka atbildes ir neprecīzas, bet viltīgas. "Ir tāda anekdote – Tu visur dzīvo, es nekur nedzīvoju," smejoties pauž Margarita.
VIDEO: