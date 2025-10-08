“Sapratu, ka vai nu gulēšu grāvī apmīzusies, vai arī mainīšos!” Slavenā latgaliete Margarita par cīņu ar alkoholu 0
“Slavenības. Bez filtra” dalībniece, kolorītā latgaliešu dāma Margarita Kolosova, vēl aizvien viesojas pie sava drauga, kulinārijas veikala “Sprīdīši” īpašnieka Mārtiņa. Pa ceļam uz vietu, kur notiek sporta pasākums, abi atceras, kā iepazinušies, un sarunas aizved pie nepatīkamām atmiņām. Margarita atklāj kādu ļoti personisku savas dzīves posmu – viņa runā par cīņu ar alkoholu, par sabiedrības nosodījumu un brīdi, kad par viņu pat tika iesniegta sūdzība ētikas komisijā.
Mārtiņš vaicā, kā ir būt kompānijā, kur visi dzer, bet viņa izvēlas palikt skaidrā. Margarita pasmaida un saka: “Ja es pasaku “nē”, tad pie tā pieturos. Manā dzīvē ir bijušas ļoti lielas problēmas ar šo visu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc attiecības izjuka. Es to nenoliedzu.”
Mārtiņš jautā, vai problēmas ar alkoholu nav traucējušas veidot politisko karjeru, un Margarita neslēpj, ka alkohola lietošana reiz bijusi viņas lielākais klupšanas akmens un tieši tas devis iemeslu arī citiem viņu nosodīt. “Bija aizsūtīts ētikas komisijai video,” stāsta Margarita un turpina: “Es pat zinu, kas to izdarīja un kāds bija iemesls šādai rīcībai. Mans raksturs ir tāds, kāds viņš ir – mani nenoliksi ne pa labi, ne pa kreisi. Un, ja cilvēks, kurš ar tevi dzīvo kopā, saprot, ka fiziski viņš tevi ietekmēt nevar, tad viņš izvēlas citus ceļus. Tie bija izmisuma soļi – aizsūtīt video, lai mani no turienes izmestu.”
Neskatoties uz to, ka viņai ir bijušas problēmas ar alkoholu, Margarita uzsver – viņa nekad nav bijusi cilvēks, kuru var redzēt sabiedrībā reibuma stāvoklī. “Es, lai kādā stāvoklī būtu, nebiju tik stulba, lai kaut kur “planētu”,” atceras Margarita un piebilst, ka iedzert atļāvās tikai mājās.
Margaritas ieskatā “alkoholiķis vienmēr atradīs iemeslu, kāpēc viņam jādzer”. Viņa arī ir pārliecināta, ka, ja nebūtu pārstājusi pārmērīgi lietot alkoholu, iznākums būtu bijis bēdīgs. “Es sapratu, ka man ir divi ceļi – vai es pēc pusgada gulēšu grāvī, apdi*susies, apmīzusies, vai es mainīšos,” uzsver Margarita.
Jautāta, vai, viņasprāt, alkoholisms ir kaite, kas pārmantojas, Margarita atklāj, ka viņas mātei arī bija problēmas ar alkoholu. “Protams, neviens nepiedzimst ar glāzi rokā, bet bērns to redz ikdienā,” secina Margarita.
