VIDEO. Viņi krāj naudu sapņu mājai, bet tikmēr… jaunais pāris uz laiku pārvācas dzīvot vecāku garāžā 0

LA.LV
21:11, 2. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Jauns pāris ASV atradis radošu risinājumu, kā “apiet” mājokļi krīzi — viņi pārvērš vecāku garāžu par nelielu dzīvokli, kamēr iekrāj naudu savai nākotnes sapņu mājai.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Veselam
7 produkti, kurus iekļaujot uzturā katru dienu, saņemsiet teju visas organismam nepieciešamās barības vielas
Kokteilis
3 horoskopa zīmēm novembris būs īsts pārmaiņu mēnesis – dzīve sagriezīsies kājām gaisā
Lasīt citas ziņas

Viņu video, kas publicēti vietnē “TikTok”, kļuvuši par īstu sensāciju — to noskatījušies jau ap miljons cilvēku, un komentētāji slavē pāra izdomu un praktiskumu laikmetā, kad mājokļu cenas ASV sasniegušas rekordaugstu līmeni.

Video redzams, kā jaunā sieviete kopā ar līgavaini stāv pie garāžas, kuru viņi grasās pārbūvēt par savu pagaidu mājvietu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā
Tuvumā palikuši tikai pakalpiņi. Putins arvien vairāk zaudē Krievijas elites cieņu, pārvēršoties par “kārpainu pīli”
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem

“Mēs negribējām pirkt māju, kas mums īsti nepatīk, tāpēc uz laiku dzīvosim manas mammas un tēta garāžā – lai sakrātu mājai, kuru patiešām iemīlēsim nākotnē,” stāsta Anna.

Viņas līgavainis piebilst, ka šeit viņi nedzīvos ilgi: “Šis būs tikai pagaidu risinājums. Mēs dzīvosim šeit trīs līdz četrus gadus un maksimāli taupīsim naudu.”

Komentāros pāris skaidro, ka ideja sākotnēji nākusi no viņas vecākiem.

“Vecāki šo plānu izdomāja jau sen – mēs to īstenojam ar savu naudu. Viņi gribēja palīdzēt mums nostāties uz kājām finansiāli,” skaidro pāris.

Abi nolēmuši visu renovāciju veikt pašu spēkiem – no sienām un grīdas līdz elektroinstalācijai un santehnikai, kur palīdzēs jaunietes tēvs, kurš ir būvnieks. Materiāliem viņi plāno iztērēt 8 000–12 000 ASV dolāru, un pabeigt darbu cer līdz Pateicības dienai.

Video redzama arī 3D vizualizācija, kurā viņi parāda, kā garāža tiks pārvērsta par nelielu mājokli ar vannasistabu, virtuvi, dzīvojamo zonu un guļamistabu.

Pāra projekts atspoguļo plašāku jauniešu tendenci meklēt alternatīvus dzīves risinājumus, jo mājokļu cenas un procentu likmes ASV kļūst arvien nepieejamākas.

Komentāros cilvēki dalās atzinīgos vārdos:

“Tik gudri – jūs ietaupīsiet tik daudz naudas,” raksta viens.

“Ļoti gudra ideja, gaidu, kā izskatīsies rezultāts!” piebilst nākamais.

Savukārt citi gan paliek skeptiski:

“Šis droši vien izmaksās tikpat dārgi kā nopirkt māju,” raksta kāds komentētājs.

Reklāma
Reklāma

“Kāpēc vienkārši neizīrēt dzīvokli?” jautā cits.

Uz to jaunietis atbild: “Mēs visu esam aprēķinājuši – pat, ja paliksim te tikai gadu, šis būs daudz lētāk.”

Daži komentētāji piebilst, ka šī situācija lieliski parāda mūsdienu realitāti:

“Skumji, ka šī ir mūsu paaudzes ikdiena…” raksta viens no viņiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Meža zvēri pārsteidz maratona skrējējus – sportisti spiesti dalīt trasi ar briežu baru
VIDEO. Romantisks brīdis pārvēršas komēdijā – zoss nozog saderināšanās mirkli
VIDEO. Černobiļā pamanīti zili suņi – pētnieki meklē skaidrojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.