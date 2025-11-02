VIDEO. Viņi krāj naudu sapņu mājai, bet tikmēr… jaunais pāris uz laiku pārvācas dzīvot vecāku garāžā 0
Jauns pāris ASV atradis radošu risinājumu, kā “apiet” mājokļi krīzi — viņi pārvērš vecāku garāžu par nelielu dzīvokli, kamēr iekrāj naudu savai nākotnes sapņu mājai.
Viņu video, kas publicēti vietnē “TikTok”, kļuvuši par īstu sensāciju — to noskatījušies jau ap miljons cilvēku, un komentētāji slavē pāra izdomu un praktiskumu laikmetā, kad mājokļu cenas ASV sasniegušas rekordaugstu līmeni.
Video redzams, kā jaunā sieviete kopā ar līgavaini stāv pie garāžas, kuru viņi grasās pārbūvēt par savu pagaidu mājvietu.
“Mēs negribējām pirkt māju, kas mums īsti nepatīk, tāpēc uz laiku dzīvosim manas mammas un tēta garāžā – lai sakrātu mājai, kuru patiešām iemīlēsim nākotnē,” stāsta Anna.
Viņas līgavainis piebilst, ka šeit viņi nedzīvos ilgi: “Šis būs tikai pagaidu risinājums. Mēs dzīvosim šeit trīs līdz četrus gadus un maksimāli taupīsim naudu.”
Komentāros pāris skaidro, ka ideja sākotnēji nākusi no viņas vecākiem.
“Vecāki šo plānu izdomāja jau sen – mēs to īstenojam ar savu naudu. Viņi gribēja palīdzēt mums nostāties uz kājām finansiāli,” skaidro pāris.
Abi nolēmuši visu renovāciju veikt pašu spēkiem – no sienām un grīdas līdz elektroinstalācijai un santehnikai, kur palīdzēs jaunietes tēvs, kurš ir būvnieks. Materiāliem viņi plāno iztērēt 8 000–12 000 ASV dolāru, un pabeigt darbu cer līdz Pateicības dienai.
Video redzama arī 3D vizualizācija, kurā viņi parāda, kā garāža tiks pārvērsta par nelielu mājokli ar vannasistabu, virtuvi, dzīvojamo zonu un guļamistabu.
Pāra projekts atspoguļo plašāku jauniešu tendenci meklēt alternatīvus dzīves risinājumus, jo mājokļu cenas un procentu likmes ASV kļūst arvien nepieejamākas.
Komentāros cilvēki dalās atzinīgos vārdos:
“Tik gudri – jūs ietaupīsiet tik daudz naudas,” raksta viens.
“Ļoti gudra ideja, gaidu, kā izskatīsies rezultāts!” piebilst nākamais.
Savukārt citi gan paliek skeptiski:
“Šis droši vien izmaksās tikpat dārgi kā nopirkt māju,” raksta kāds komentētājs.
“Kāpēc vienkārši neizīrēt dzīvokli?” jautā cits.
Uz to jaunietis atbild: “Mēs visu esam aprēķinājuši – pat, ja paliksim te tikai gadu, šis būs daudz lētāk.”
Daži komentētāji piebilst, ka šī situācija lieliski parāda mūsdienu realitāti:
“Skumji, ka šī ir mūsu paaudzes ikdiena…” raksta viens no viņiem.