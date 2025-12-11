Foto – Shutterstock

Vitamīns, kuram pievēršam nepietiekamu uzmanību… D vitamīns ir svarīgāks, nekā varētu šķist 0

LA.LV
16:17, 11. decembris 2025
Veselam Uzturs

Šķiet, viens no vitamīniem, kura nozīmi savā veselībā joprojām ne līdz galam novērtējam, ir D vitamīns. Tiesa gan, pēdējo gadu laikā izpratne ir būtiski paaugstinājusies, jo eksperti ir veikuši milzīgu skaidrojošo darbu, tomēr joprojām atrodas cilvēki, kuri D vitamīnam nepievērš uzmanību.

Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
“Sviests, šis viss ir aizgājis par tālu!” Jevgēnijs iebilst pret jaunajiem VUGD likumiem; latvieši aizstāv patriotisma nozīmīgumu 4
Lasīt citas ziņas

Kā uzzināt D vitamīna līmeni savā organismā? Veicot asins analīzes. Optimāls D vitamīna līmenis organismā, kam būtu jābūt, ir intervālā 40 – 55 ng/ml, pietiekams 30-40 ng/ml, nepietiekams 20 – 30 ng/ml, vidējs deficīts 10-20 ng/ml, kritisks deficīts zem 10 ng/ml.

Lasītājas pieredze

Šajā kontekstā dalāmies ar kādas savas lasītājas stāstu, kā viņai veicies ar attieksmes maiņu pret D vitamīnu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Seniore Skaidrīte vēršas Jelgavas domē ar ikdienišķu problēmu, bet tur viņu izsmej
Kokteilis
VIDEO. Mazliet sāk likties, ka viss grozās ap tevi vien! Simsons pamatīgi nokaitina stand-up komiķi Bendiku
Nopludināti dokumenti no Trampa “lielā plāna”: viņš vēlas sašķelt Eiropas Savienību un īpaša loma tajā ir Polijai

“Ik pa laikam, dodoties pie ģimenes ārsta, dakterīte ieteica pārbaudīt D vitamīna līmeni. Kopā ar visām citām analīzēm tad nu nosūtījumā tika iekļautas arī šīs. Pirmajā reizē analīzēs pie D vitamīna uzrādījās cipars 9, nākamajā 7. Visi pārējie rezultāti bija lieliski, tāpēc pārlieku nesatraucos. D vitamīns taču nevar būt tik svarīgs, es ik pa laikam dodos pastaigās, šo vitamīnu varot iegūt no saules, es jūtos enerģiski – par ko man raizēties?

Šogad man radās sūdzības par vairogdziederi, tāpēc nolēmu doties pie endokrinologa. Arī te, protams, tiku nosūtīta uz asins analīzēm, bet jau nākamajā vizītē daktere mani kārtīgi sabāra – kā es vispār varot dzīvot ar tik zemu D vitamīna līmeni? Dakteres sejas izteiksme bija tik nopietna, ka ieklausījos un paklausīju. Tobrīd gan viņa nolēma par “triecienterapiju”, izrakstot recepšu vitamīnu, kas palīdzētu D vitamīna līmeni paaugstināt ātrāk.

Un tieši šis ir iemesls, kāpēc nolēmu jums uzrakstīt. Jau no pirmajām dienām, kad sāku lietot D vitamīnu, es sajutu atšķirību! Es darbā pēkšņi kļuvu vēl produktīvāka, pēc garas darbdienas mājās apčubināt bērnus un pagatavot vakariņas vairs nešķita slogs, kam nespēju saņemties. Arī noskaņojums būtiski uzlabojās. Un tiešām tas viss tikai D vitamīna dēļ? Jā.

Pāris mēnešu laikā D vitamīnu “uzkačāju” jau līdz normai, un mana ikdiena ir mainījusies. Tagad esmu pārgājusi vien pie uzturošās devas, labprāt izmantoju Latvijā ražotos “NATEO” vitamīnus. Protams, arī bērniem esmu tos nopirkusi, jo tagad man ir skaidrs, ka mana vieglprātība bija… mans ienaidnieks.”

Lasītāja savas vēstules beigās rosina arī portālā LA.LV pievērst uzmanību šai tēmai.

Jālieto pareizi!

Sazinājāmies Latvijas farmācijas uzņēmumu “SAGITUS”, kas piedāvā arī lasītājas pieminētos “NATEO” vitamīnus, lai noskaidrotu, kā tad pareizi lietot D vitamīnu.

Uzņēmumā skaidro, ka dabiski D vitamīns veidojas ādā saules UV B starojuma ietekmē, kas Latvijā iespējams tikai 3 mēnešus gadā noteiktā diennakts laikā, kad saule ir pietiekami augstu virs horizonta. Pārējā laikā atliek paļauties uz vasarā uzkrāto D vitamīna daudzumu un par D vitamīna uzņemšanu rūpēties pašiem.

Ikdienā nepieciešamo D vitamīna daudzumu ietekmē vairāki apstākļi, piemēram, sākotnējais D vitamīna līmenis organismā; gadalaiks; dienas režīms vasarā – cik ilgu laiku uzturamies ārā ar atsegtu ķermeni un cik daudz no šī laika saņemam tiešus saules starus; ķermeņa svars; ādas krāsa (lai iegūtu vienādu daudzumu vitamīna ar tumšāku ādas krāsu vai iedegumu, nepieciešams pavadīt ilgāku laiku saulē).

Kā izvēlēties atbilstošo D vitamīna daudzumu? Ja nav laika vai iespēju noteikt savu D vitamīna līmeni, nododot analīzes, nepieciešams izvēlēties savu un ģimenes locekļu profilaktisko D vitamīna devu pašiem. EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) dažādām vecuma grupām ir noteikusi maksimālās nekaitīgās profilaktiskās D3 vitamīna diennakts devas.

Šīs devas ir:

Avots: Dvitamins.lv

Ja ir aizdomas par izteiktu D vitamīna deficītu, ieteicams noteikt savu D vitamīna līmeni un kopā ar savu ģimenes ārstu izvēlēties atbilstošu D vitamīna devu – vispirms lielāku diennakts devu, lai D vitamīna līmeni normalizētu, un pēc tam uzturošo devu, lai šo līmeni noturētu.

Atbilstoši vecumam

Jautājot aptiekā D vitamīnu, farmaceiti piedāvā dažādas tā formas. Kura labākā?

Vecums spēlē lielu lomu labākās D vitamīna formas izvēlē. Piemēram, pilieni ir zīdaiņiem un maziem bērniem ērtākā uzņemšanas forma. Bērniem no 3 gadu vecuma var piedāvāt jau citas formas, piemēram gela spreju ar aveņu garšu vai gardos želejvitamīnus. Pieaugušajiem varētu būt ērti uzņemt D vitamīnu kapsulu formā. Tai pat laikā gados vecākiem cilvēkiem var būt grūtības norīt kapsulas, kā rezultātā pilieni vai gela sprejs būs labāka izvēle. Tomēr, ja senioram nav problēmu ar kapsulas norīšanu, tad kapsulas ir izcils veids, lai precīzi uzņemtu vajadzīgo D vitamīna daudzumu un neapjuktu, cik pilieni bija jālieto.

Galvenais pirms lietošanas vienmēr zināt konkrētā produkta sastāvā esošo D vitamīna devu – uz iepakojuma jābūt norādītam tam, ar cik pilieniem, kapsulām vai spreja pūtieniem iespējams uzņemt atbilstošo devu.

Svarīgs ne tikai D vitamīns

Gada aukstajos mēnešos, kad mūsu imunitāte ir vājāka, ir svarīgi par to rūpēties kompleksi, uzņemot ne tikai D, bet arī citus nepieciešamos vitamīnus.

“NATEO” sortimentā viens no jaunākajiem produktiem ir “NATEO D imunno” produkts, kas satur ne tikai D vitamīnu, bet arī C vitamīnu, cinku un rūgto apelsīnu bioflavonoīdus. Savukārt bērniem patiks “NATEO gummy”, kas ir, iespējams, garšīgākais veids, kā uzņemt vitamīnus.

Galu galā – tā varētu būt arī lieliska dāvana mīļajiem svētkos, jo kas gan varētu būt vēl vērtīgāks par savu tuvo cilvēku veselību?

Svarīgi atgādināt: uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Pieci svarīgi fakti, kas jāzina par D vitamīnu tiem, kuriem šī vitamīna trūkst
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
RAKSTA REDAKTORS
“Kāpēc tāda cena par D vitamīna analīzēm?” sieviete neizpratnē, laboratorija izskaidro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.