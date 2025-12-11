Vitamīns, kuram pievēršam nepietiekamu uzmanību… D vitamīns ir svarīgāks, nekā varētu šķist 0
Šķiet, viens no vitamīniem, kura nozīmi savā veselībā joprojām ne līdz galam novērtējam, ir D vitamīns. Tiesa gan, pēdējo gadu laikā izpratne ir būtiski paaugstinājusies, jo eksperti ir veikuši milzīgu skaidrojošo darbu, tomēr joprojām atrodas cilvēki, kuri D vitamīnam nepievērš uzmanību.
Kā uzzināt D vitamīna līmeni savā organismā? Veicot asins analīzes. Optimāls D vitamīna līmenis organismā, kam būtu jābūt, ir intervālā 40 – 55 ng/ml, pietiekams 30-40 ng/ml, nepietiekams 20 – 30 ng/ml, vidējs deficīts 10-20 ng/ml, kritisks deficīts zem 10 ng/ml.
Lasītājas pieredze
Šajā kontekstā dalāmies ar kādas savas lasītājas stāstu, kā viņai veicies ar attieksmes maiņu pret D vitamīnu.
“Ik pa laikam, dodoties pie ģimenes ārsta, dakterīte ieteica pārbaudīt D vitamīna līmeni. Kopā ar visām citām analīzēm tad nu nosūtījumā tika iekļautas arī šīs. Pirmajā reizē analīzēs pie D vitamīna uzrādījās cipars 9, nākamajā 7. Visi pārējie rezultāti bija lieliski, tāpēc pārlieku nesatraucos. D vitamīns taču nevar būt tik svarīgs, es ik pa laikam dodos pastaigās, šo vitamīnu varot iegūt no saules, es jūtos enerģiski – par ko man raizēties?
Šogad man radās sūdzības par vairogdziederi, tāpēc nolēmu doties pie endokrinologa. Arī te, protams, tiku nosūtīta uz asins analīzēm, bet jau nākamajā vizītē daktere mani kārtīgi sabāra – kā es vispār varot dzīvot ar tik zemu D vitamīna līmeni? Dakteres sejas izteiksme bija tik nopietna, ka ieklausījos un paklausīju. Tobrīd gan viņa nolēma par “triecienterapiju”, izrakstot recepšu vitamīnu, kas palīdzētu D vitamīna līmeni paaugstināt ātrāk.
Pāris mēnešu laikā D vitamīnu “uzkačāju” jau līdz normai, un mana ikdiena ir mainījusies. Tagad esmu pārgājusi vien pie uzturošās devas, labprāt izmantoju Latvijā ražotos “NATEO” vitamīnus. Protams, arī bērniem esmu tos nopirkusi, jo tagad man ir skaidrs, ka mana vieglprātība bija… mans ienaidnieks.”
Jālieto pareizi!
Sazinājāmies Latvijas farmācijas uzņēmumu “SAGITUS”, kas piedāvā arī lasītājas pieminētos “NATEO” vitamīnus, lai noskaidrotu, kā tad pareizi lietot D vitamīnu.
Uzņēmumā skaidro, ka dabiski D vitamīns veidojas ādā saules UV B starojuma ietekmē, kas Latvijā iespējams tikai 3 mēnešus gadā noteiktā diennakts laikā, kad saule ir pietiekami augstu virs horizonta. Pārējā laikā atliek paļauties uz vasarā uzkrāto D vitamīna daudzumu un par D vitamīna uzņemšanu rūpēties pašiem.
Ikdienā nepieciešamo D vitamīna daudzumu ietekmē vairāki apstākļi, piemēram, sākotnējais D vitamīna līmenis organismā; gadalaiks; dienas režīms vasarā – cik ilgu laiku uzturamies ārā ar atsegtu ķermeni un cik daudz no šī laika saņemam tiešus saules starus; ķermeņa svars; ādas krāsa (lai iegūtu vienādu daudzumu vitamīna ar tumšāku ādas krāsu vai iedegumu, nepieciešams pavadīt ilgāku laiku saulē).
Kā izvēlēties atbilstošo D vitamīna daudzumu? Ja nav laika vai iespēju noteikt savu D vitamīna līmeni, nododot analīzes, nepieciešams izvēlēties savu un ģimenes locekļu profilaktisko D vitamīna devu pašiem. EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) dažādām vecuma grupām ir noteikusi maksimālās nekaitīgās profilaktiskās D3 vitamīna diennakts devas.
Šīs devas ir:
Ja ir aizdomas par izteiktu D vitamīna deficītu, ieteicams noteikt savu D vitamīna līmeni un kopā ar savu ģimenes ārstu izvēlēties atbilstošu D vitamīna devu – vispirms lielāku diennakts devu, lai D vitamīna līmeni normalizētu, un pēc tam uzturošo devu, lai šo līmeni noturētu.
Atbilstoši vecumam
Jautājot aptiekā D vitamīnu, farmaceiti piedāvā dažādas tā formas. Kura labākā?
Vecums spēlē lielu lomu labākās D vitamīna formas izvēlē. Piemēram, pilieni ir zīdaiņiem un maziem bērniem ērtākā uzņemšanas forma. Bērniem no 3 gadu vecuma var piedāvāt jau citas formas, piemēram gela spreju ar aveņu garšu vai gardos želejvitamīnus. Pieaugušajiem varētu būt ērti uzņemt D vitamīnu kapsulu formā. Tai pat laikā gados vecākiem cilvēkiem var būt grūtības norīt kapsulas, kā rezultātā pilieni vai gela sprejs būs labāka izvēle. Tomēr, ja senioram nav problēmu ar kapsulas norīšanu, tad kapsulas ir izcils veids, lai precīzi uzņemtu vajadzīgo D vitamīna daudzumu un neapjuktu, cik pilieni bija jālieto.
Galvenais pirms lietošanas vienmēr zināt konkrētā produkta sastāvā esošo D vitamīna devu – uz iepakojuma jābūt norādītam tam, ar cik pilieniem, kapsulām vai spreja pūtieniem iespējams uzņemt atbilstošo devu.
Svarīgs ne tikai D vitamīns
Gada aukstajos mēnešos, kad mūsu imunitāte ir vājāka, ir svarīgi par to rūpēties kompleksi, uzņemot ne tikai D, bet arī citus nepieciešamos vitamīnus.
“NATEO” sortimentā viens no jaunākajiem produktiem ir “NATEO D imunno” produkts, kas satur ne tikai D vitamīnu, bet arī C vitamīnu, cinku un rūgto apelsīnu bioflavonoīdus. Savukārt bērniem patiks “NATEO gummy”, kas ir, iespējams, garšīgākais veids, kā uzņemt vitamīnus.
Galu galā – tā varētu būt arī lieliska dāvana mīļajiem svētkos, jo kas gan varētu būt vēl vērtīgāks par savu tuvo cilvēku veselību?
Svarīgi atgādināt: uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!