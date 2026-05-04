VIDEO. Madridē piedzimis kritiski apdraudēts orangutans – mazulis apbur jau no pirmajiem kadriem 0
Madrides zoodārzā piedzimis īpaši rets mazulis – pasaulē kritiski apdraudētās Borneo orangutanu sugas pārstāvis.
Kā informē zoodārzs, aprīļa sākumā pēc aptuveni astoņus ar pusi mēnešus ilgas grūtniecības orangutanu mātīte Surja laida pasaulē veselīgu mazuli – tēviņu, kas svēra ap 1,5 kilogramiem.
Zoodārzs publiskojis arī video, kurā redzams, kā māte maigi tur jaundzimušo. Mazulim vārds vēl nav dots – tas tiks izvēlēts publiskā balsojumā no kopēju piedāvātajiem variantiem.
Surjai šis ir jau ceturtais mazulis, un kopēji viņas rūpes par pēcnācējiem raksturo kā izcilas. “Kad mazulis ēd, viss apstājas – viņa paliek pilnīgi nekustīga, līdz tas pabeidz, un tikai tad turpina savas gaitas. Viņa ir īsta supermamma,” stāsta primātu kopēja Maika Espinosa.
Orangutani parasti dzemdē vienu mazuli (retāk – dvīņus), un starp dzemdībām var paiet pat līdz 10 gadiem. Tieši tāpēc katrs jaundzimušais ir īpaši nozīmīgs sugas saglabāšanā.
Starptautiskā Dabas aizsardzības savienība klasificē Borneo orangutanus kā kritiski apdraudētus. To populāciju būtiski samazina dzīvotņu izzušana un nelegālā savvaļas dzīvnieku tirdzniecība.
Savvaļā šie primāti sastopami tikai Borneo salā un Sumatras salā.