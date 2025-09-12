VIDEO. “Man darbā ir bijušas visai trakas dienas, bet nekas šāds vēl nekad!” Medmāsa stāsta, kā atdzīvinājusi iereibušu jenotu 0
ASV Kentuki štatā strādājošas medmāsas diena izvērtās par īstu piedzīvojumu, kad viņai nācās glābt nevis pacientu, bet jenotu.
Mistija Komsa bija kopā ar kolēģi, kad viņa pamanīja satrauktu jenotu, kas no miskastes centās izglābt savus mazuļus. Blakus veselības nodaļai, kurā strādā Mistija, atrodas Kentuki spirta darītava, kuras atkritumu konteinerā bija izmestas fermentētas persiku paliekas. Jenotu mazuļi bija iekrituši konteinerā, un māte nespēja tikt tiem klāt.
“Es redzēju, ka jenotu mamma bija izmisusi, viņa skrāpējās un centās tikt pie saviem bērniem, bet nevarēja,” vietējam medijam “Lex18” stāstīja Komsa.
Medmāsa paķēra lāpstu un palīdzēja pirmajam jenotam izkļūt brīvībā, bet otrais gulēja ar seju šķidrumā starp ar alkoholu piesūkušiem persikiem. Kad viņa izvilka dzīvnieciņu ārā, tas bija nekustīgs.
“Apkārtējie kliedza – viņš ir miris, viņš neelpo. Es sajutu, ka viņš ir pilns ar ūdeni, un automātiski sāku veikt atdzīvināšanas pasākumus,” sacīja Komsa.
Video, kas strauji kļuva populārs internetā, redzams, kā medmāsa veic sirds masāžu un pēc tam viegli sit jenotam pa muguru. Lai gan savā 21 gadu ilgajā darba pieredzē viņa nekad nebija atdzīvinājusi dzīvnieku, instinkti ņēma virsroku.
Brīnumainā kārtā jenots sāka elpot.
“Es gan visu laiku baidījos, ka viņš pamodīsies un iekodīs man, jo jenoti mēdz pārnēsāt trakumsērgu,” viņa piebilda.
Drīz vien notikuma vietā ieradās dabas dienests, kas nogādāja mazo jenotu pie veterinārārsta. Dzīvniekam tika ievadīti šķidrumi, palīdzēts atgūties no “alkohola reibuma”, un pēc tam viņš tika palaists atpakaļ savvaļā.