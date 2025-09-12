Rudens ir klāt: lietus, negaiss un ļoti auksts laiks 0
Naktī uz sestdienu vietām Latvijā īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, kur iespējamas pērkona lietusgāzes.
Sinoptiķi prognozē, ka, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11..+15 grādiem.
Dienā uzspīdēs saule un vietām valstī īslaicīgi līs. Lēns līdz mērens dienvidu vējš pāries dienvidaustrumu vējā. Gaisa temperatūra sasniegs +18..+22 grādus.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams īslaicīgs lietus, debesis brīžiem skaidrosies. Pūšot nelielam dienvidu vējam, gaisa temperatūra naktī būs +14 grādi, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +21 grādam.