Foto: Ieva Leiniša/LETA
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Ilustratīvs attēls

VIDEO. Paļaušanās uz gudro palīgsistēmu gandrīz maksā dzīvību: autovadītājs Rīgā izraisa avāriju, ļaujot mašīnai pašai braukt 0

LA.LV
22:32, 29. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Pirmdienas pēcpusdienā Rīgā, Biķernieku ielā, notikusi smaga avārija starp diviem vieglajiem automobiļiem, kas radīja būtiskus satiksmes traucējumus abos virzienos, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
Kokteilis
Pētījumā atklāts vidējais laiks, cik ilgi vīrietis var izturēt gultā atkarībā no vecuma
Lasīt citas ziņas

Sadursme notikusi vietā, kas vietējiem jau sen zināma kā ceļu satiksmes negadījumu epicentrs. Pēc avārijas satiksme tika pilnībā apturēta, un garās automašīnu rindas lika šoferiem meklēt apvedceļus. Brauktuves vidū atradās divi stipri sadragāti spēkrati. Lai gan bojājumu apmērs bija līdzīgs abām iesaistītajām automašīnām, visvairāk cietusi tieši BMW automašīnas markas vadītāja – viņai pirmo palīdzību līdz mediķu ierašanās brīdim snieguši tuvējās mājas iedzīvotāji.

Kā vēsta negadījuma aculiecinieks Imants, viņš ķēris telefonu, lai zvanītu glābējiem, taču kāds cits jau paspējis to izdarīt. Imants norāda, ka šajā vietā bieži vien nākas redzēt ceļu satiksmes negadījumus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Esmu ļoti apmierināts.” Paralimpietis Aigars Apinis izcīna zelta medaļu Pasaules čempionātā Indijā
VIDEO. “Nekad mūžā neesmu tādu redzējis…” Latvieši ceļa malā sastopas ar laisku lāci
VIDEO. Negaidīts pavērsiens zobārsta kabinetā: bērns izbīļa dēļ rāpjas pa durvīm

Kā skaidro TV3 raidījums “Degpunktā”, pie sadursmes novedis “Volkswagen” vadītāja lēmums pārlieku daudz uzticēties automašīnas gudrajām sistēmām. Viņš atzinis, ka brauciena laikā izmantojis gudro palīgsistēmu, kur mašīna pati brauc un pati stūrē, bet autovadītājs nav noreaģējis un laikus pats pārņēmis vadību, kā rezultātā automašīna iebrauca pretējā braukšanas joslā un ietriecās BMW. BMW spēkrata vadītāja pēc negadījuma nogādāta slimnīcā.

Pašlaik par notikušo sākts administratīvais process, taču, ja cietušās sievietes traumas izrādīsies nopietnas, lieta var tikt pārkvalificēta par kriminālprocesu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Uz riska robežas – ātri un dumji!” Traks šoferis tumsā bīstami brauc, apdraudot vairāku cilvēku dzīvības
VIDEO. Policija aptur “ātruma karaļus” – autovadītājiem atņemtas tiesības un uzlikti tūkstošos mērāmi sodi
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. Stulbumam nav robežu! Baļķvedējs ar “audzināšanas manevru” gandrīz izraisa avāriju – kas notiek uz mūsu ceļiem?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.