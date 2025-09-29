VIDEO. Paļaušanās uz gudro palīgsistēmu gandrīz maksā dzīvību: autovadītājs Rīgā izraisa avāriju, ļaujot mašīnai pašai braukt 0
Pirmdienas pēcpusdienā Rīgā, Biķernieku ielā, notikusi smaga avārija starp diviem vieglajiem automobiļiem, kas radīja būtiskus satiksmes traucējumus abos virzienos, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Sadursme notikusi vietā, kas vietējiem jau sen zināma kā ceļu satiksmes negadījumu epicentrs. Pēc avārijas satiksme tika pilnībā apturēta, un garās automašīnu rindas lika šoferiem meklēt apvedceļus. Brauktuves vidū atradās divi stipri sadragāti spēkrati. Lai gan bojājumu apmērs bija līdzīgs abām iesaistītajām automašīnām, visvairāk cietusi tieši BMW automašīnas markas vadītāja – viņai pirmo palīdzību līdz mediķu ierašanās brīdim snieguši tuvējās mājas iedzīvotāji.
Kā vēsta negadījuma aculiecinieks Imants, viņš ķēris telefonu, lai zvanītu glābējiem, taču kāds cits jau paspējis to izdarīt. Imants norāda, ka šajā vietā bieži vien nākas redzēt ceļu satiksmes negadījumus.
Kā skaidro TV3 raidījums “Degpunktā”, pie sadursmes novedis “Volkswagen” vadītāja lēmums pārlieku daudz uzticēties automašīnas gudrajām sistēmām. Viņš atzinis, ka brauciena laikā izmantojis gudro palīgsistēmu, kur mašīna pati brauc un pati stūrē, bet autovadītājs nav noreaģējis un laikus pats pārņēmis vadību, kā rezultātā automašīna iebrauca pretējā braukšanas joslā un ietriecās BMW. BMW spēkrata vadītāja pēc negadījuma nogādāta slimnīcā.
Pašlaik par notikušo sākts administratīvais process, taču, ja cietušās sievietes traumas izrādīsies nopietnas, lieta var tikt pārkvalificēta par kriminālprocesu.