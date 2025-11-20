Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Jau otro reizi šomēnes… Granīta ielā noticis traģisks negadījums 0

LA.LV
21:25, 20. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Acones pusē, netālu no mazdārziņu teritorijas, notikusi traģēdija. Kādas automašīnas vadītāja nāvējoši notriekusi kājāmgājēju. Vīrietis no gūtajām traumām mira notikuma vietā. Šī ir jau otrā šāda nelaime Granīta ielā novembra laikā, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Lasīt citas ziņas

Liktenīgā sadursme notikusi, kad “Opel” markas automašīna devusies Rīgas virzienā un uzbraukusi kādam 66 gadus vecam vīrietim, kurš atradies uz ceļa braucamās daļas. Vietā, kur notikusi avārija, joprojām redzami satiksmes negadījuma marķējumi, un ceļa malā saglabājušās automašīnas detaļas.

Valsts policija apstiprina, ka cietušajam nebija redzamu atstarotāju vai citu gaismu atstarojošu elementu. Turklāt konstatēts, ka automašīnas vadītāja atradusies alkohola reibumā. Izelpā konstatētas 1,46 promiles. Sieviete tika aizturēta un nogādāta īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Apkaimes iedzīvotāji par notikušo stāsta, ka nakts laikā dzirdējuši troksni un redzējuši pastiprinātu operatīvo dienestu klātbūtni. Kāds vietējais iedzīvotājs “Degpunktā” norādīja, ka notriektais vīrietis dzīvojis kādā no daudzstāvu ēkas mājām, netālu no notikuma vietas.

Traģisko negadījumu fons ir satraucošs – šis ir jau trešais gadījums, kad Granīta ielā dzīvību zaudē mazāk aizsargāts satiksmes dalībnieks. Oktobra sākumā automašīna notrieca velosipēdistu, kurš vēlāk mira slimnīcā. Savukārt novembra sākumā bojā gāja sieviete, kuru notrieca automašīna, un mediķi palīdzēt vairs nespēja.

Policija turpina izmeklēšanu un aicina atsaukties notikušā aculieciniekus, zvanot pa tālruni 67829221 vai 112.

