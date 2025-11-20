Ko ēst, lai dzīvotu ilgāk? 9 produkti, kas var palīdzēt palēnināt novecošanos 0
Pareizs uzturs ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē to, kā mēs novecojam. Kaut arī nav vienas vienotas ilgmūžības diētas, zinātnieki un dietologi uzsver, ka regulāra noteiktu produktu lietošana var būtiski uzlabot pašsajūtu un pasargāt organismu no slimībām. Portāls Real Simple apkopojis dietologu ieteikumus, izceļot deviņu produktus, kurus ir vērts iekļaut savā uzturā, ja vēlaties nodzīvot pēc iespējas ilgāk.