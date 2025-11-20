Šomēnes – Lāčplēša dienā – “Xiaomi Arēnā” Rīgā norisinājās divas “Indulis un Ārija” izrādes, kuras bija skatītāju pārpilnas. To beigās skatītāji ar stāvovācijām pateicās ikvienam, kas piedalījies šīs izrādes tapšanā.
Šogad satiekas divas jubilejas – Raiņa 160. gadadiena un deju skolas “Dzirnas” 40. gadu jubileja. Godinot šo notikumu, režisors Intars Rešetins-Pētersons, komponists Valters Pūce un horeogrāfs Agris Daņiļevičs radīja pilnīgi jaunu iestudējumu pēc Raiņa romantiskās traģēdijas “Indulis un Ārija” motīviem. Īpaši šim uzvedumam Valters Pūce radījis oriģinālmūziku, ko dzīvajā atskaņoja kamerorķestris Sinfonietta Rīga un jauniešu koris BALSIS. Izrādi izdejoja visu paaudžu esošie un bijušie Dzirnieši, kopā ar saviem vecākiem un deju draugiem.
Gan klātienē, gan arī sociālajos tīklos cilvēki pauda lielu sajūsmu par pieredzēto, taču bija arī pa kādam vilšanās teikumam par to, ka izrādi neviena televīzija neiemūžināja, lai gan pilnīgi noteikti tas bija notikums, ko būtu vērts rādīt iespējami plašai auditorijai. Kuluāros pat baumoja, ka sākotnēji Latvijas Televīzija solījusies visu filmēt, taču vēlāk pārdomājuši.
Šo tēmu portālam LA.LV rosinājusi pētīt arī kāda lasītāja, kura arī bijusi uz šo koncertu klātienē. Viņa raksta:
Ja neviena privātā televīzija nevarēja atļauties, varbūt vismaz Latvijas Televīzija varēja būt tur un raidīt brīnišķīgo izrādi tiešraidē un vēlāk – atkārtojumos? Es tur biju, es to izbaudīju, bet ir sajūta, ka gribētos, lai to redz visi… Neiedomājama enerģija!”
Ir skaidrs, ka šādu pasākumu filmēšana izmaksā dārgi, visticamāk, resursu nepietika, bet kā ir ar mūsu sabiedrisko televīziju? Lai noskaidrotu, vai tika apsvērta šīs izrādes filmēšana, sazinājos ar Rainu Annu Ločmeli – Latvijas Sabiedriskā medija korporatīvās komunikācijas vadītāju.
Viņa norāda, ka Latvijas Televīzijas uzdevums ir piedāvāt daudzveidīgu un sabiedrībai nozīmīgu kultūras saturu, kas ir saistošs dažādām auditorijām. Tas ietver gan bērnu, populārās un akadēmiskās mūzikas koncertus, gan deju uzvedumus, piemiņas pasākumus, balvu pasniegšanas ceremonijas un citus Latvijas kultūras dzīves notikumus.
“Šogad esam ierakstījuši vai iegādājušies licences vairāk nekā 20 kultūras pasākumiem, kā arī plaši atspoguļojuši Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Mums ir prieks redzēt, ka sabiedrībai ir svarīgi un interesanti Latvijas kultūras notikumi. Augstu vērtējam gan teātra izrādes, gan koncertus, tai skaitā arī lieluzvedumu “Indulis un Ārija – DZIRNĀM 40”, gan citus pasākumus, kuros tiek radītas vērtības mūsu kultūras telpai. Vienlaikus, plānojot saturu, ņemam vērā vairākus praktiskus apstākļus – pieejamos cilvēkresursus, tehnisko nodrošinājumu, kā arī budžetu. Šie faktori nosaka, cik daudz un kādus notikumus konkrētajā sezonā varam piedāvāt, lai nodrošinātu daudzveidīgāku saturu dažādām auditorijām,” komentē Raina Anna Ločmele.
