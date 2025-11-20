Arī Latvijas mazpilsētās ir iespēja piedzīvot neaizmirstamus mirkļus, kas piepilda mūs ar gaismu un siltumu. Šoreiz iesakām aizceļot līdz Valdemārpilij – Ziemeļkurzemes pērlei, kas gada izskaņā atgādinās, kur mīt gaisma.
Šis Ziemeļkurzemes mazpilsētas stūrītis gada nogalē īpaši iemirdzas, jo Valdemārpilī sastopas kultūrvēsturiskais mantojums, radošās darbnīcas, gardi vietējie meistardarbi un sirsnīgas svētku tradīcijas.
Te apkārtni piepilda gan Krišjāņa Valdemāra piemiņai veltīti notikumi, gan ziemas gaismu rotaļas, kas aicina doties ārā arī drēgnā laikā.
Kad sācies svētku gaidīšanas laiks un rokas tiecas pēc siltas tējas krūzes, Valdemārpils aicina ļauties piedzīvojumam — uzkāpt baznīcu torņos, ieskatīties radošajās darbnīcās, izbaudīt vietējo saimnieku gardumus un radīt svētku sajūtu kopā ar savējiem.
Turpinājumā ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Valdemārpilī!