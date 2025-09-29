Ne mazums šoferu nepatīk braukt tumsā, jo apstākļi uz ceļa ir mainījušies – redzamība ir sliktāka, pretimbraucošo auto gaismas apžilbina, kāds meža zvērs var pēkšņi izskriet uz ceļa vai arī… pārgalvīgs šoferis, kurš maina joslas kā zeķes.
Sadursme.lv X profilā publicējuši kāda šofera iemūžinātu video.
“Tā nav apdzīšana! Tie ir divi apsteigšanas manevri pa labo un kreiso pusi! Vispirms pa labo pusi tiek apsteigts pa to pašu joslu priekšā braucošais, ko ārpus apdzīvotām vietām aizliedz Satiksmes noteikumi! Apsteigšanas manevrs tiek pabeigts, atgriežoties apsteidzamā automobiļa priekšā neievērojot drošu distanci!
Atgriešanās joslā pirms apsteidzamā notiek vispār bez distances, pat riskējot ar bīstamu situāciju, kas laimīgā kārtā neizraisīja sadursmi! Bet pārkāpējs riskēja atraut savu automobili atpakaļ otrajā joslā un tā tam izdevās izsprukt arī no ietriekšanās priekšā braucošajā! Uz riska robežas!
Ne vairs agresīva braukšana, bet tikai risks, lai apsteigtu abus ar atgriešanas manevriem, nerēķinoties ne ar vienu no tiem, bet izvēloties kā vienīgo izvairīšanās manevru arī pēc Satiksmes noteikumiem! Bremzēt jau bija par vēlu, jo braukts bija nepiedodami ātri un dumji!” redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Viņš norāda, ka tumsā vadītājs riskēja, jo neredzēja ne pa labi, ne kreisi! Gluži, kā alkoholizējies ķermenis, kas sev priekšā redz tikai tuneļa spraugu un kuram laimīgā kārtā izdodas pa to izlīst!
“Pieņēmums par to, kas tur notika! Pa otro braukšanas joslu vieglais kravas automobilis lēnām tuvojās pa labo malējo joslu braucošajam. Apsteidzējam, kas tuvojās no aizmugures, tas likās tam traucējoši un viņš nolēma apsteigt filmētāju un, ja būs redzama brīva vieta, tad izšauties slīpi cauri starp pa abām joslām abiem priekšā braucošajiem.
Tas apsteidzējam arī izdevās, tikai virsrakstam te būtu jābūt: “Neatkārtot! Apdraud dzīvību!” Apsteidzējs naktī mājup tā būs braucis bieži un, iespējams, bieži arī izmantojis šādu lēnāk braucošu radītās “spraugas”, lai pa tām izspiestos cauri. Arvien ar mazākām iespējām izdzīvot, arvien ar lielāku risku, arvien ar vairāk adrenalīna, arvien ar lielāku ātrumu un prieku filmētājiem! Bet riskantais dubultmanevrs apsteidzējam izdodas! Izdodas, jo tam ik nakti braucot “mājās”, iespējams “trenēties”!” Griģis piekodina!
Vai arī tev ir video no bīstamas situācijas uz ceļa? Kādas nejēdzības pilsētas satiksmē? Raksti, sūti man uz [email protected].