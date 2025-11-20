Kāpēc šokolāde kļūst balta un vai to maz ir droši ēst? 0
Atverot iemīļotās šokolādes tāfelīti, reizēm nākas vilties, jo tā vairs nav gluda un spīdīga, bet gan pārklājusies ar baltu vai matētu kārtiņu. Pirmajā mirklī var šķist, ka tā sabojājusies, taču šokolādes eksperti steidz mierināt, ka šāda izskata maiņa vēl nebūt nenozīmē, ka produkts nav lietojams.
Šokolādes meistare Anna Volfa norāda, ka tā nav pelējuma vai bojājuma pazīme. Tas vienkārši nozīmē, ka šokolāde ir zaudējusi pareizo temperatūras līdzsvaru. Tas var notikt pat ar visdārgākajām šokolādēm.
Šokolāde, ko iegādājamies veikalos vai izmantojam konditorejā, parasti ir tempertēta – tas ir īpašs process, kurā šokolādi karsē, atdzesē un maisa noteiktā veidā, lai kakao sviesta kristāli izkārtotos vienmērīgi.
Tādējādi šokolāde iegūst spīdīgu virsmu, raksturīgo klikšķa skaņu, kad tā tiek lauzta, kā arī stingru tekstūru istabas temperatūrā. Tieši kakao sviests nodrošina šo efektu, tam ir sešas dažādas kristāliskās formas, bet tikai viena spēj veidot gludu, noturīgu pārklājumu, kas kūst tikai saskaroties ar siltumu mutē.
Volfa skaidro, ka temperatūras un mitruma svārstības var izjaukt šokolādes stabilitāti. Tas var notikt, piemēram, ja produkts ilgstoši glabāts automašīnā, noliktavā vai mitrā telpā. Šādos apstākļos šokolādē notiek vai nu tauku kristālu pārbīde, vai cukura kristalizācija uz virsmas. Rezultātā rodas vai nu gluds, taukains baltums, vai matēts, kristālveidīgs nosēdums.
Vai šādu šokolādi var ēst?
Jā, un tas ir pats galvenais! Bālais nosēdums nepadara šokolādi nedrošu lietošanai. Taču gan tekstūra, gan garša var nedaudz mainīties. Šokolāde var kļūt drupenāka un vairs tik labi nekust mutē, un tās garša var šķist mazāk izteikta.