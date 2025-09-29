VIDEO. Policija aptur “ātruma karaļus” – autovadītājiem atņemtas tiesības un uzlikti tūkstošos mērāmi sodi 0

LA.LV
17:13, 29. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Aizvadītās nedēļas izskaņā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību gan Rīgā, gan Pierīgā, fiksēja vairākus autovadītājus, kuri rupji pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, tādejādi radot bīstamību apkārtējiem satiksmes dalībniekiem. Vairākiem autovadītājiem piemērots tiesību izmantošanas aizliegums, bet vēl trim atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
Kokteilis
FOTO. Teju neatpazīstami! Kā Latvijas slavenākie plikpauri izskatījās tad, kad viņiem vēl bija mati
Zināms tiesas spriedums Ozoliņa prasībā pret biznesa partneri Puči
Lasīt citas ziņas

25. septembra vakarā Valsts policijas darbinieki uzraudzīja satiksmes drošību un vispārējo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Rīgā, Krasta ielas apkārtnē, kur fiksēja kādu “Volkswagen Golf” markas automašīnu, kuras vadītājs atļauto 50 km/h vietā brauca ar 116 km/h. Autovadītājs tika apturēts un viņam piemērots naudas sods 1040 eiro apmērā, kā arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz deviņiem mēnešiem.

Naktī uz 26. septembri likumsargi turpat netālu – Rīgā, Latgales ielā pieķēra kādu “Opel Vectra” automašīnas vadītāju, kurš apdzīvotā vietā pārkāpa ātrumu vairāk par 100 km/h – pie atļautajiem 50 km/h autovadītājs brauca ar 163 km/h. Arī šo bezatbildīgo vadītāju likumsargi apturēja un viņam piemēroja naudas sodu 1625 eiro apmērā, kā arī vadītājam tika atņemtas tiesības uz 12 mēnešiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ukrainas militārpersonas ieradušās Dānijā – Zelenskis atklāj misijas iemeslu
Cik rudenīga būs oktobra pirmā diena? Laika prognoze trešdienai
ZZS par budžeta priekšlikumiem lems pēc vienošanās par detaļām

Tāpat likumsargi fiksēja kādu automašīnas “Škoda” vadītāju, kurš apdzīvotā vietā, pie atļautajiem 70 km/h brauca ar 133 km/h. Kā arī vēl kādu “BMW” markas spēkrata vadītāju, kurš pie atļautajiem 50 km/h, brauca ar 111 km/h. Abiem vadītājiem piemērots naudas sods 360 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.

Savukārt Pierīgā, uz autoceļa A2 VP Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki apturēja “Audi” spēkrata vadītāju, kurš pie atļautajiem 110 km/h brauca ar 193 km/h. Vadītājam tika piemērots sods 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.

Valsts policija ikdienā veic satiksmes dalībnieku uzraudzību, lai atturētu no bīstamu manevru veikšanas, kā arī liktu pārdomāt ātruma pārsniegšanas riskus. Pāris papildu kilometri stundā pašam autovadītājam var šķist nenozīmīgi, taču tie var palielināt negadījumu risku un izraisīt smagas traumas, kas var atstāt paliekošas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. Stulbumam nav robežu! Baļķvedējs ar “audzināšanas manevru” gandrīz izraisa avāriju – kas notiek uz mūsu ceļiem?
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Kad “behai” neļauj lidot!” Dusmīgs BMW vadītājs uz ceļa “izmēģina dažādus avāriju scenārijus”
RAKSTA REDAKTORS
“Šoferi plēš matus! Kuram jābrauc pirmajam?” Šoferis parāda, iespējams, āķīgāko krustojumu Mārupē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.