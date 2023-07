Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 500.dienā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma sestdien apmeklējis Čūsku salu.

500 days of the full-scale war.

Snake Island. The free island of free Ukraine.

I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023