VIDEO. Policisti kļūst par aculieciniekiem: Daugavpils centrā avāriju izraisa, iespējams, iereibis vadītājs 2

16:05, 8. aprīlis 2026
6. aprīļa pusdienlaikā Daugavpils pilsētas centrā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas darbinieki tiešā veidā fiksēja ceļu satiksmes negadījumu.

Domājāt, ka netīro trauku kaudze izlietnē nozīmē slinkumu? Patiesība jūs pārsteigs! 49
Šiem 6 dzimšanas datumiem piedēvē īpašu spēku: tajos slēpjas atslēga uz veiksmi
NATO nonākusi nopietnās briesmās kara Irānā dēļ: ASV amatpersonai ir bažas par divu valstu gatavību to izmantot
Negadījums notika brīdī, kad kāds autovadītājs, veicot kreiso pagriezienu, mēģināja apbraukt transportlīdzekli, kas bija apstājies pirms gājēju pārejas, lai palaistu gājējus. Manevra laikā vadītājs aizķēra priekšā esošo automašīnu un uzbrauca ceļa zīmei.

Skaidrojot notikušā apstākļus, pašvaldības policijas darbiniekiem radās pamatotas aizdomas, ka 1987. gadā dzimušais transportlīdzekļa vadītājs pie stūres atradies alkohola reibumā.

Tramps izvirzījis Eiropai ultimātu par Hormuza šaurumu: viņš sācis veidot īpašu valstu sarakstu
Jānis Skutelis pastāsta, kā viens brauciens uz servisu apgrieza viņa dzīvi kājām gaisā
“Ne mazākās pazīmes…” Stankevičs vērš uzmanību uz pretrunām par seksuālu noziegumu apsūdzētā Damberga lietā

Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policija darbinieki, kuri pārņēma turpmāko darbu un uzsāka nepieciešamās procesuālās darbības.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka satiksmes noteikumu ievērošana un atbildīga rīcība uz ceļa ir būtiska visu satiksmes dalībnieku drošībai.

SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
“Nodarbināta” bija arī nepilngadīgā: Rīgā aiztur grupu, kas nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību un sutenerismu
Alūksnē piekauta un aplaupīta 87 gadus veca sieviete
Gulbenē Lieldienu rītā atrod noslepkavotu vīrieti – aizdomas krīt uz trīs personām
