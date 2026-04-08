VIDEO. Policisti kļūst par aculieciniekiem: Daugavpils centrā avāriju izraisa, iespējams, iereibis vadītājs 2
6. aprīļa pusdienlaikā Daugavpils pilsētas centrā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas darbinieki tiešā veidā fiksēja ceļu satiksmes negadījumu.
Negadījums notika brīdī, kad kāds autovadītājs, veicot kreiso pagriezienu, mēģināja apbraukt transportlīdzekli, kas bija apstājies pirms gājēju pārejas, lai palaistu gājējus. Manevra laikā vadītājs aizķēra priekšā esošo automašīnu un uzbrauca ceļa zīmei.
Skaidrojot notikušā apstākļus, pašvaldības policijas darbiniekiem radās pamatotas aizdomas, ka 1987. gadā dzimušais transportlīdzekļa vadītājs pie stūres atradies alkohola reibumā.
Ņemot vērā situāciju, uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policija darbinieki, kuri pārņēma turpmāko darbu un uzsāka nepieciešamās procesuālās darbības.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka satiksmes noteikumu ievērošana un atbildīga rīcība uz ceļa ir būtiska visu satiksmes dalībnieku drošībai.