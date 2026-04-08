Foto. Scanpix/LETA/SAUL LOEB / AFP

Donalds Tramps: Jebkurai valstij, kas šo darīs, tiks piemērots 50% tarifs visām precēm

17:02, 8. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps piedraudējis ar tarifiem visām valstīm, kas piegādā ieročus Irānai. Ar šo paziņojumu viņš nācis klajā savā sociālo mediju kontā “Truth Social”.

“Jebkurai valstij, kas piegādā Irānai kara ieročus, tiks piemērots 50% tarifs visām precēm, kas tiek pārdotas Amerikas Savienotajām Valstīm, un tas stāsies spēkā nekavējoties,” raksta Tramps.

Pēc ASV prezidenta teiktā, atsevišķām valstīm nebūs nekādu izņēmumu vai priekšrocību.

Atgādinām, ka februārī ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka palielinās tarifus visām valstīm no 10 līdz 15% . Pēc tam viņš uzsvēra, ka drīzumā varētu tarifus palielināt vēl vairāk.

Iepriekš ASV Augstākā tiesa paziņoja par savu lēmumu, ka Tramps nevar izmantot ārkārtas pilnvaras, lai ieviestu tarifus. ASV prezidents nosauca lēmumu par “bezjēdzīgu, slikti formulētu un dziļi neamerikānisku”.

Tramps arī apgalvoja, ka tiesneši ir apkaunojums un viņus ietekmē ārvalstu intereses.

Laikraksts “Financial Times” uzsvēra, ka tiesas lēmums liek Trampa administrācijai meklēt alternatīvus instrumentus tarifu ieviešanai, taču nevienu no tiem nevar īstenot tik ātri un vienkārši kā ASV Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu.

