Silts džemperis, karsts kakao, sarkanas lapas, lietaini vakari, kad gribas ieritināties zem siltas rūtainas segas – tā, manuprāt, izskatās rudens. Es neesmu kinomāns, bet savu miljonu ar vecajām filmām noteikti esmu noskatījusies un jāteic, ka, jo vecāka kļūstu, jo vairāk novērtēju vecās filmas no deviņdesmitajiem, divtūkstošajiem gadiem, bet šajā rudens romantisko filmu sarakstā iekļauju arī jaunākus dārgumus, kurus ir vērts noskatīties katru rudeni no jauna.
Manuprāt, šīs filmas visprecīzāk iemieso rudens sajūtu – šajos stāstos mīlestība nav tikai sižets, bet atmosfēra. No klasiskajām Ņujorkas alejām līdz lietainām Londonas ielām, no pirmā skūpsta zem dzeltenām lapām līdz pēdējai sarunai pirms ziemas – šīs filmas silda, aizkustina un liek ticēt, ka pat visdrūmākajā dienā iespējams mazs brīnums. Atrodam mīļāko džemperi, uzvārām kakao un slēdzam iekšā!