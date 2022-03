VIDEO. “Šis ir par tiem, kas nepadevās!”: slavenā grupa “Bon Jovi” sajūsmā par ukraiņiem Ieteikt







Pasaulslavenās amerikāņu grupas “Bon Jovi” profilā mikroblogošanas vietnē “Twitter” publicēts video no Ukrainas – tajā redzami cilvēki, kas par spīti kara šausmām, turpina strādāt, turklāt dara to šīs grupas slavenās dziesmas “It’s My Life” pavadībā, bet kāds jauns ukraiņu bundzinieks turpat spēlē bungas.

Pie video teikts: “Šis ir par tiem, kas nepadevās! Slava Ukrainai!”.

Komentāros lasāms, ka pasaulslavenajai grupai par atbalstu pateicas daudzi ukraiņi.

“Bon Jovi” ir amerikāņu smagā roka mūzikas grupa no Ņūdžersijas (ASV). Tās līderis ir solists Džons Bon Džovi, kura uzvārdā arī nosaukta grupa.

Grupa “Bon Jovi” izpilda dziesmu “It’s My Life”: