VIDEO. Slepeni ienesa izpletni un leca no augstākā torņa Eiropā: drosminieks no Varšavas satricina internetu 0

LA.LV
17:43, 16. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos strauji izplatījies video, kurā redzams ekstrēmo sportu cienītājs, lecot ar izpletni no “Varso Tower” – 230 metrus augsta skatu laukuma pašā Varšavas centrā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video 43
Lasīt citas ziņas

Šis torņa komplekss ir ne tikai augstākais ēku komplekss Polijā, bet arī visā Eiropas Savienībā – tā kopējais augstums sasniedz iespaidīgus 310 metrus.

Video publicējis Adrians Barteckis. Savā sociālo tīklu profilā “e.xtremalny” viņš dalās ar ekstrēmiem lēcieniem no augstākajām ēkām gan Polijā, gan ārpus tās, vēsta Polijas mediji.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Vai varat pareizi uzrakstīt šos 20 vārdus? 90% testā izgāžas
“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video
“Pasākums attiecas tikai uz puķu tantēm” – izskan asa kritika VID piekoptajai taktikai “sodīt” ar nodokļu maksājumiem mazos uzņēmējus

Pie video viņš piebilda: “Pirmais lēciens tūlīt pēc skatu laukuma atvēršanas. Skats, ko vārdi nespēj aprakstīt.”

Video sākumā redzams, kā Barteckis stāv uz torņa malas 230 metru augstumā. Pēc brīža viņš metas lejup un atver izpletni, veicot lidojumu virs Varšavas centra.

Vēlāk viņš apstiprināja, ka droši nolaidies uz tuvējā, iepriekš izvēlēta un nodrošināta autostāvvietas laukuma, kur viss noticis ar precizitāti līdz pat metram.

“Man bija sagatavots plāns B, C un pat vēl daži varianti gadījumam, ja mainītos vējš vai nāktos mainīt trajektoriju,” vietējam medijam stāsta Barteckis.

“Lēciens ir tikai aisberga redzamā daļa. Galvenais darbs notiek iepriekš – analizējot augstumu, vēja virzienu, iespējamās turbulences un drošākās nolaišanās vietas.”

Lai gan daudzi komentētāji apbrīnoja drosmi un skata skaistumu, citi izteica bažas par drošību un likumību.

“Ja izpletnis nebūtu atvēries, viņš varēja nokrist uz cilvēkiem vai mašīnām. Vai šāds risks pilsētas centrā ir pieļaujams?” – raksta kāds lietotājs.

Citi spekulēja, vai Barteckis vispār saņēmis atļauju no torņa apsaimniekotājiem:

“Droši vien iegāja kā parasts apmeklētājs uzvalkā, bet zem tā – izpletnis kā Džeimsam Bondam. Tagad gan laikam viņam tur būs liegta ieeja,” joko komentētāji.

“Lūdzu atvainojies apsargam, ​​viņš bija saspringts, jo palaida tevi uz terases ar izpletni,” raksta vēl kāds aculiecinieks.

Reklāma
Reklāma

Uz ko pats pārgalvnieks atbildējis: “Tā nav apsardzes vaina. Izpletni augšā uznesu ļoti viltīgi – to nevarēja pamanīt neviens drošībnieks. Bet ar visu cieņu pret apsardzi un darbiniekiem – ja kādam mana rīcība sagādāja stresu, es no sirds atvainojos!”

Adrians uzsver, ka šādi lēcieni nav spontāns riskants gājiens, bet precīzi izplānots process.

“Gribu pierādīt, ka arī tik ekstrēmu sporta veidu kā BASE jumping var veikt droši un kontrolēti. Mans mērķis – parādīt cilvēkiem, ka adrenalīns var iet roku rokā ar atbildību,” viņš skaidro.

Barteckis cer, ka nākotnē šādus lēcienus Polijā varētu organizēt oficiāli – kā sporta un tūrisma pasākumus, kas iedvesmo un piesaista skatītājus.

“Sapņoju par to, lai šādi notikumi kļūtu par daļu no pilsētas dzīves – droši, sagatavoti un legāli,” viņš piebilst.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Speciālists atklāj, kuri auto – elektromobiļi vai degvielas automašīnas – “apēd” ziemas riepas ātrāk
Rungainis skarbi pasaka, uz ko ierēdņi būtu spējīgi, ja būtu spiesti strādāt privātajā sektorā
VIDEO. Dienas varone: meitene izglābj jaunāko brāli no nosmakšanas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.