VIDEO. Slepeni ienesa izpletni un leca no augstākā torņa Eiropā: drosminieks no Varšavas satricina internetu 0
Sociālajos tīklos strauji izplatījies video, kurā redzams ekstrēmo sportu cienītājs, lecot ar izpletni no “Varso Tower” – 230 metrus augsta skatu laukuma pašā Varšavas centrā.
Šis torņa komplekss ir ne tikai augstākais ēku komplekss Polijā, bet arī visā Eiropas Savienībā – tā kopējais augstums sasniedz iespaidīgus 310 metrus.
Video publicējis Adrians Barteckis. Savā sociālo tīklu profilā “e.xtremalny” viņš dalās ar ekstrēmiem lēcieniem no augstākajām ēkām gan Polijā, gan ārpus tās, vēsta Polijas mediji.
Pie video viņš piebilda: “Pirmais lēciens tūlīt pēc skatu laukuma atvēršanas. Skats, ko vārdi nespēj aprakstīt.”
Video sākumā redzams, kā Barteckis stāv uz torņa malas 230 metru augstumā. Pēc brīža viņš metas lejup un atver izpletni, veicot lidojumu virs Varšavas centra.
Vēlāk viņš apstiprināja, ka droši nolaidies uz tuvējā, iepriekš izvēlēta un nodrošināta autostāvvietas laukuma, kur viss noticis ar precizitāti līdz pat metram.
“Man bija sagatavots plāns B, C un pat vēl daži varianti gadījumam, ja mainītos vējš vai nāktos mainīt trajektoriju,” vietējam medijam stāsta Barteckis.
“Lēciens ir tikai aisberga redzamā daļa. Galvenais darbs notiek iepriekš – analizējot augstumu, vēja virzienu, iespējamās turbulences un drošākās nolaišanās vietas.”
Lai gan daudzi komentētāji apbrīnoja drosmi un skata skaistumu, citi izteica bažas par drošību un likumību.
“Ja izpletnis nebūtu atvēries, viņš varēja nokrist uz cilvēkiem vai mašīnām. Vai šāds risks pilsētas centrā ir pieļaujams?” – raksta kāds lietotājs.
Citi spekulēja, vai Barteckis vispār saņēmis atļauju no torņa apsaimniekotājiem:
“Droši vien iegāja kā parasts apmeklētājs uzvalkā, bet zem tā – izpletnis kā Džeimsam Bondam. Tagad gan laikam viņam tur būs liegta ieeja,” joko komentētāji.
“Lūdzu atvainojies apsargam, viņš bija saspringts, jo palaida tevi uz terases ar izpletni,” raksta vēl kāds aculiecinieks.
Uz ko pats pārgalvnieks atbildējis: “Tā nav apsardzes vaina. Izpletni augšā uznesu ļoti viltīgi – to nevarēja pamanīt neviens drošībnieks. Bet ar visu cieņu pret apsardzi un darbiniekiem – ja kādam mana rīcība sagādāja stresu, es no sirds atvainojos!”
Adrians uzsver, ka šādi lēcieni nav spontāns riskants gājiens, bet precīzi izplānots process.
“Gribu pierādīt, ka arī tik ekstrēmu sporta veidu kā BASE jumping var veikt droši un kontrolēti. Mans mērķis – parādīt cilvēkiem, ka adrenalīns var iet roku rokā ar atbildību,” viņš skaidro.
Barteckis cer, ka nākotnē šādus lēcienus Polijā varētu organizēt oficiāli – kā sporta un tūrisma pasākumus, kas iedvesmo un piesaista skatītājus.
“Sapņoju par to, lai šādi notikumi kļūtu par daļu no pilsētas dzīves – droši, sagatavoti un legāli,” viņš piebilst.