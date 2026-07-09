“Paveicās, ka pretī neviens nebrauca!” Avārija uz Tīnūžu ceļa, kravas auto šoferis pēkšņi attopas grāvī 0
Pēc kravas automašīnas riepas pārsprāgšanas šoferis Tīnūžu pusē nespēja savaldīt transportlīdzekli un iebrauca grāvī. Negadījums gan beidzās bez cietušajiem – ne pats vadītājs, ne citi satiksmes dalībnieki traumas neguva.
Šoferis TV3 raidījumā “Degpunktā” norādīja, ka braucis uz ostu no Kokneses un pirms negadījuma ar riepu problēmu neesot bijis.
Autoceļš starp Tīnūžiem un Ulbroku ir intensīvi noslogots, tāpēc šoferis atzina – paveicies, ka negadījuma brīdī pretī nebrauca citi transportlīdzekļi, bet aizmugurē esošais paspēja apstāties.
Plašāk par notikumu skaties pievienotajā video.