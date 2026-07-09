Ekrānšāviņš no Tv3 “Degpunktā” video

“Paveicās, ka pretī neviens nebrauca!” Avārija uz Tīnūžu ceļa, kravas auto šoferis pēkšņi attopas grāvī 0

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LA.LV
8:50, 9. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pēc kravas automašīnas riepas pārsprāgšanas šoferis Tīnūžu pusē nespēja savaldīt transportlīdzekli un iebrauca grāvī. Negadījums gan beidzās bez cietušajiem – ne pats vadītājs, ne citi satiksmes dalībnieki traumas neguva.

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Šoferis TV3 raidījumā “Degpunktā” norādīja, ka braucis uz ostu no Kokneses un pirms negadījuma ar riepu problēmu neesot bijis.

Autoceļš starp Tīnūžiem un Ulbroku ir intensīvi noslogots, tāpēc šoferis atzina – paveicies, ka negadījuma brīdī pretī nebrauca citi transportlīdzekļi, bet aizmugurē esošais paspēja apstāties.

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Plašāk par notikumu skaties pievienotajā video.

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