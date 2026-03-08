8.marta ziedi, 2025.gads

Tulpes stāvēs daudz ilgāk: daži vienkārši triki, kas glābs tavu 8. marta pušķi 0

8. martā tiek svinēta Starptautiskā sieviešu diena, kad sievietēm tradicionāli tiek dāvinātas tulpes, kas mājās rada svētku un pavasara noskaņu. Taču nereti skaistais pušķis jau pēc dažām dienām sāk vīst. Kā pagarināt tulpju mūžu un saglabāt tās svaigas pēc iespējas ilgāk?

Kā norāda izdevums Express, tulpes ir īpaši jutīgas puķes — tās turpina augt pat pēc nogriešanas un aktīvi reaģē uz gaismu, siltumu un ūdens kvalitāti.

Visbiežāk pušķa ātru novīšanu izraisa baktērijas ūdenī un pārāk augsta temperatūra. Ja tulpes tikko atnestas no aukstuma vai sākušas noliekt galvas, floristi iesaka vienkāršu paņēmienu: cieši aptīt kātus ar papīru vai avīzi un atstāt uz nakti vēsā, tumšā vietā. Pa šo laiku ziedi uzsūks mitrumu, kļūs stingrāki un atgūs formu.

