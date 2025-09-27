Ekrānšāviņš no TV3 raidījuma “Zilonis studijā”

VIDEO. Tetovēta zobu higiēniste atklāj, vai viņas izskats “atņem” tai klientus 0

LA.LV
11:49, 27. septembris 2025
Vai mūsdienās tiešām ir neiedomājami, ka tetovēts tauriņš vai smilga var liegt darbu un kavēt karjeru? Vai profesionalitāte joprojām tiek vērtēta, balstoties uz ārējo izskatu? Par to TV3 sarunu raidījumā “Zilonis studijā” pieredzē dalījās zobu higiēniste Endija Pošeiko.

Viņas ķermeni rotā vairāki tetovējumi. Endija atklāj, ka, strādājot savā profesijā, viņa nav saskārusies ar nevēlamu attieksmi vai negatīviem komentāriem no kolēģu puses, taču pacientu reakcijas mēdz būt dažādas.

Viņa novērojusi, ka visbiežāk viņas ārējo izskatu grūtāk pieņemt vecāka gadagājuma cilvēki. “Es redzu tos skatienus, bet zinu, ka sniegšu kvalitatīvu pakalpojumu. Pēc tam viņi ir apmierināti, iepazīst mani kā cilvēku, un beigās visi aiziet priecīgi. No brīža, kad es viņus uzsaucu, līdz vizītes beigām viņi nereti maina savu viedokli,” stāsta Endija.

Ne tikai darbā, bet arī ikdienā tetovējumu dēļ Endija izjutusi atšķirīgu attieksmi. “Reiz veikalā aiz manis gāja sieviete un teica: ‘Ārprāts, kā tu to visu noņemsi?’ Kurš teica, ka es gribu to noņemt?!”

Viņa atzīst, ka par tetovējumu noņemšanu nav domājusi. Šāda ideja viņai ienāktu prātā vien tad, ja būtu iecere aizstāt esošos tetovējumus ar jauniem.

Pilnu sarunu skatieties zemāk pievienotajā TV3 video.

