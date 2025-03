Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

“Viņš skrēja, veselīgi dzīvoja, nelietoja alkoholu, nesmēķēja. Strādāja, atpūtās labi – vispār nebija nekādu problēmu, nekad neteica, ka jūtas slikti vai spiež krūtīs, vai kaut kas ir,” tā TV3 raidījumā “Zilonis studijā” pastāstīja influencere Inga Pretice, daloties stāstā par sava vīra Andra pēkšņo nāvi kādu vakaru, kad bija izgājis izskriet apli.

“Izgāja izskriet ārā savu mazo aplīti pusstundu…Un neatnāca mājās,” stāstīja Inga raidījumā. Tas, ka vīrs pēkšņi nomirs neesot bijis nekādā veidā prognozējams, zināms. “Veselīgs bija, nesūdzējās ne par ko! Neslimoja. Tagad, tinot [notikšo] atpakaļ bija tā, ka varbūt viņš arī teica, ka pēdējās divas reizes skrienot iemeties krampis kājā… Pie sevis domāju, ka tās varbūt bija kaut kādas zīmes, bet vispār 2024.gadā es iekšēji jutu, ka kaut kas nebūs, bet viņš ne par ko nesūdzējās,” tā TV3 raidījumā, kurā apsprieda sirds slimības un profilakses jautājumus, pastāstīja Inga no Talsiem par sava vīra pēkšņo nāvi.

