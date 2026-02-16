Svētdienas rītā smaga ceļu satiksmes negadījuma dēļ bija bloķēta satiksme pa Ķekavas apvedceļu abos virzienos. Avārijā bija iesaistītas astoņas mašīnas, sešas vieglās un divas smagās. Viena no avarējušajām automašīnām bija gāzes vedējs, kurš iebrauca grāvī, bija gāzes noplūde, slēgta satiksme un vērienīgi palīdzēšanas darbi. Avārijā cieta seši cilvēki.
Avārija notika biezas miglas apstākļos, tā tv3.lv intervijā izteicies Ceļu satiksmes drošības direkcijas drošības eksperts Oskars Irbītis. Iespējams, kāds autovadītājs biezajā miglā sāka bremzēt, kāds cits vēlējās izvairīties un sāka manevrēt uz ceļa, izraisot “diezgan lielu bardaku” un sadursmi.
Satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis LA.LV gan norāda, ka vērienīgās sadursmes iemesls patiesībā visdrīzāk ir pavisam cits.
“Netika ieturēta droša distance atbilstoši ceļa seguma un riepu stāvoklim ziemas laikā pie atmosfēras temperatūras -24 grādu salā. Aptaujājot katru iesaistīto transportlīdzekļa vadītāju un visiem uzstādot jautājumu: Kādu distanci līdz priekšā braucošajam ieturējāt, varēsim salīdzināt ar nepieciešamo drošo distanci, kuru negadījuma apskates protokolā raksturos brauktuves stāvokļa apraksts ar norādīto saķeres koeficientu ziemas riepām negadījuma vietā.
Bet kādai jābūt distancei, braucot ar 90 km/h pa slidenu brauktuvi -24 grādu salā: 200 m, 300 m vai 400 m? Kādam jābūt redzamības attālumam braukšanas virzienā, lai pa slidenu brauktuvi drīkstētu braukt ar 90 km/h: 300 m, 400 m vai 500 m?
Distancei, braucot ar 90 kmh, pie 0,3 saķeres koeficienta vērtības uz sniegotas brauktuves vieglajiem jābūt no 150m un vairāk, kravas sastāviem no 200m un vairāk. Sastāviem ar šķidrajām kravām cisternās – no 300 m un vairāk. Ja redzamība ierobežota līdz 50 m, tad jebkura braukšana ar ADR kravu ir jāpārtrauc! Tā nav likumdošana, tā ir drošība ceļu satiksmē!
Distancei ar 90 kmh saķeres apstākļos 0,1, piemēram, “melnā ledus” gadījumā, jābūt ne mazākai par 400m, bet cisternām ar šķidrumiem un ADR kravām braukšana šādos apstākļos nav pieļaujama!
Jādomā, kurš vieglā automobiļa vadītājs pa apledojošu melno asfalta segumu joņos ar 90 kmh, vai ne, ko!
Ja nu tomēr, tad redzamībai, ar 90 kmh joņojot naktī vai nepietiekamas redzamības apstākļos pa melnu un apledojošu brauktuvi, jābūt vismaz 500 m! Kravu un pasažieru pārvadājumiem šādos apstākļos jābūt pārtrauktiem! Tā ir drošība, nevis likumdošana!”
Jau ziņots, ka Valsts policija (VP) ir sākusi administratīvā pārkāpuma procesu un veic izmeklēšanu, lai noskaidrotu negadījuma uz Ķekavas apvedceļa, kur vakar notika deviņu automašīnu sadursme, iemeslu, uzzināja aģentūra LETA.
Svētdienas rītā Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam, notika vairāku automašīnu sadursme, kuras rezultātā no ceļa uzbēruma nobrauca un apgāzās kravas automašīna ar gāzes cisternu. No cisternas noplūda gāze.
Lai koordinētu avārijas seku likvidēšanu un nepieciešamo resursu iesaisti, notikuma vietā tika izveidots operatīvais štābs ar pārstāvjiem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Valsts policijas, SIA “Latvijas propāna gāze”, AS “Sadales tīkls”, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, pašvaldības policijas, kā arī kravas automašīnas vadītājs. Piesaistīti arī Nacionālie bruņotie spēki. Valsts vides dienesta iesaiste avārijas seku likvidēšanā neesot nepieciešama.
NMPD aģentūru LETA informēja, ka negadījuma vietā mediķi palīdzību sniedza 16 cilvēkiem, no kuriem sešiem bija nepieciešama hospitalizācija.
Aculiecinieki vēstīja, ka avārijas laikā konkrētajā ceļa posmā satiksmi apgrūtinājusi bieza migla, turklāt spīdējusi spoža saule.
Satiksme uz Ķekavas apvedceļa tika atjaunota šorīt. VUGD glābēji darbu notikuma vietā noslēdza šorīt plkst. 4.28 un gāzes bīstamības notikuma vietā vairs nav, aģentūru LETA informēja VUGD.
Piesaistot atbilstošo tehniku, ar ceļamkrāna palīdzību avarējusī kravas automašīna tika izcelta uz ceļa braucamās daļas un pēc tam bojātajā cisternā esošā gāze pārsūknēta citā cisternā. Gāzes pārsūknēšanu veica SIA “Latvijas propāna gāze” darbinieki.
Publicēta: 16.02.2026 11:55