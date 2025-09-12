VIDEO. Uģis Klētnieks aicina Pēteri Apini uz Baltijas veselīgas ilgmūžības konferenci 0
Pēteris Apinis

Pēteris Apinis
14:31, 12. septembris 2025
Viedokļi

Ārsts un zinātnieks Uģis Klētnieks 16. un 17. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē Ķīpsalā rīko trešo Baltijas veselīgas ilgmūžības konferenci (3rd International Baltic Conference on Healthy Longevity). Konference būs angļu valodā, notiks divas dienas, piedalīsies daudz vieslektoru. Šie lektori no dažādām valstīm ļaus mums vērtēt un redzēt – ko par ilgmūžību domā dažādu valstu speciālisti. Konference ir bez maksas, vienkārši – pirms tās piereģistrējoties sava vēlme piedalīties konferencē jāapstiprina.

Konferences uzsvars – ko varam iegūt no ilgmūžības. Mēs zinām, ka 80% veselības budžeta patērē cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, bet visvairāk līdzekļus cilvēka ārstēšanai patērē pēdējās viņa divās mūža nedēļās. Svarīgi būtu attālināt miršanas mirkli un saīsināt laiku, kad jātērē šie ļoti lielie naudas līdzekļi. Savulaik Uģa vectēvs esot paskatījies pa logu un redzējis, ka Dieviņš nāk. Un mierīgi arī aizmidzis.

Patiesībā šī konference ir ceļš uz precīzijas medicīnu. Tiks skatītas tādas tēmas, kas līdz šim nav Latvijā runātas vai skatītas maz, piemēram, reproduktīvā novecošanās. Daudz runāsim par kardiometabolajiem jautājumiem. Daudz tiks runāts par cukuru metabolismu, jo cukurs ir tas, kas veicina novecošanos. Uzsvars jau ir veselīgi nodzīvoti dzīves gadi, kas Latvijā šobrīd nav īpaši gari.

Cilvēkā ir vērts investēt, lai iespējami ilgi un labi strādātu smadzenes, saglabātos kognitīvās funkcijas. Cilvēkam ir jābūt aktīvam līdz mūža galam un jājūt dzīvesprieks. Jāsporto. Jāēd iespējami dabīgu uzturu, sezonālus augļus un dārzeņus, nevajag izslēgt gavēni pavasarī. Ir labi jāizguļas un nepieciešams režīms. Jābūt sabiedriski aktīvam – jo vairāk draugu, jo labāk. Arī konference ir sabiedriska aktivitāte, un konferencēs ir pašiem jāpiedalās diskusijās.

