Slaidiņš atzīst, ka Krievija karu izbeigt nevar arī šāda vienkārša iemesla dēļ 0
Kremlis bieži runā par savu gatavību cīnīties ilgtermiņā, taču realitātē Krievija ar pašreizējo intensitāti, visticamāk, nav spējīga karot vēl vairākus gadus. Visi gan runā, ka karš arī nākamgad var turpināties, un Eiropa esot gatava atbalstīt Ukrainu 2–3 gadus, bet kā būs, to mēs redzēsim — vai sankcijas atstās kādu ietekmi uz Krieviju, vai to būs vēl vairāk. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Tāpat arī Kremļa plāni nodibināt kontroli pār četriem Ukrainas reģioniem nav reāli, tomēr pašreizējā situācija kaujas laukā joprojām ir ārkārtīgi saspringta.
“Maskava to izmanto, lai attaisnotu savas turpmākās agresīvās darbības. Nav mazsvarīgs fakts, ka Krievijas Valsts dome ir pieņēmusi likumu, kas paredz turpināt mobilizāciju visu gadu.
par šādu aspektu pastāstīja majors.
Viņš skaidro, ka acīmredzami Krievija cenšas vākt karaspēku — ja agrāk tie bija tikai it kā brīvprātīgie, tad tagad slēptā mobilizācija turpinās, tāpat kā tas bija ar iesaukumu.
Krievija vasarā un rudenī nespēja sasniegt nekādus stratēģiskus mērķus — ieņemt Pokrovsku, Konstantinivku, Časivjaru, tiekot tuvāk Kramatorskai. Tikmēr turpinās sankcijas, un situācija Krievijā pasliktinās: “Būtu loģiski no krievu skatpunkta meklēt atelpu. Taču
vai atstāt bezdarbībā kontaktlīnijās. Tāpat arī bāzēs nevar atgriezt, jo tādu vienkārši nav. Mājās tos arī nosūtīt nevar, jo
pēc tam, kad no dienesta atgriezušies mājās tam nederīgie.”