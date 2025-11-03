VIDEO. Brīdis dabā: lapsa rīta agrumā rotaļīgi medī peli tepat, Latvijā 0

Sociālajos tīklos publicēts sirsnīgs video, kurā redzama lapsa, kas rotaļīgi medī peli pļavā pie AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ziemeļlatgales reģiona klientu centra.

Video iemūžinājusi LVM uzskaites speciāliste Justīne Vanaga, daloties ar rīta skatu no sava darba kabineta loga. Kadros redzams, kā lapsa koncentrēti klausās mums nedzirdamās skaņās. Un tad seko lēciens – medījums rokā, gluži kā no dabas dokumentālās filmas.

Kā norādīts LVM ierakstā, lapsas spēj labi piemēroties arī cilvēka apsaimniekotai videi. Tās pārsvarā medī peļveidīgos grauzējus – peles, strupastes. Latvijā kopumā mīt apmēram trīsdesmit tūkstoši lapsu.

