21:11, 3. novembris 2025
Spāņu dabas fotogrāfam Anhelam Idalgo izdevies uzņemt pasaulē pirmo baltā Ibērijas lūša attēlu – patiesu retumu dabas pasaulē.

Šī neparastā parādība tiek uzskatīta par pierādījumu veiksmīgajai Ibērijas lūša aizsardzības programmai, kas Spānijā un Portugālē īstenota kopš 2011. gada, kad suga atradās uz izzušanas robežas, vēsta “Euronews”.

Idalgo savu atklājumu apraksta kā “Vidusjūras meža balto rēgu”. Viņš pamanījis dzīvnieku, pārskatot attēlus no savas kameras, kas izvietota kalnu apvidū Spānijas dienvidos.

Fotogrāfam izdevies nofiksēt Ibērijas lūsi ar leikismu – ģenētisku īpatnību, kas izraisa daļēju vai pilnīgu pigmenta trūkumu dzīvnieka ādā un apmatojumā. Atšķirībā no albīniem, leikisma gadījumā dzīvniekiem acis saglabā dabisko krāsu, padarot izskatu vēl iespaidīgāku.

Kā ziņo vietējais medijs “Ahora Jaén”, unikālais notikums noticis 22. oktobrī, un konkrētā vieta tiek turēta noslēpumā, lai aizsargātu dzīvnieku. Fotogrāfijās redzamais lūsis ir savvaļas īpatnis – bez izsekošanas kaklasiksnas, kas liecina, ka tas brīvi dzīvo dabā.

Lai gan Ibērijas lūšu populācija pēdējos gados ir atjaunojusies, suga joprojām tiek klasificēta kā “apdraudēta” saskaņā ar Starptautiskās dabas aizsardzības savienības datiem. Spānijas Vides ministrija lēš, ka 2023. gadā Ibērijas pussalā dzīvoja vairāk nekā 2000 šo plēsēju, kas sastopami Sierra Morena, Montes de Toledo, Gvadianas baseinā un Doņanas nacionālajā parkā.

Ibērijas lūsis ir endēmiska suga, kas sastopama tikai šajā reģionā un spēlē būtisku lomu Vidusjūras ekosistēmā, uzturot līdzsvaru starp sugām, īpaši – kontrolējot trušu populāciju, kas ir tā galvenais barības avots.

Zinātnieki brīdina, ka, ja šis plēsējs izzustu, tas izjauktu dabas līdzsvaru, jo trūkst citu sugu, kas ieņemtu tā vietu. Baltā lūša fotogrāfija šajā kontekstā kļuvusi par simbolu cerībai, ka cilvēka centieni saglabāt dabu var nest reālus rezultātus.

