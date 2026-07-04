VIDEO. Ukrainas karavīrs atrod unikālu veidu, kā nogādāt sievai svaigas rozes 0
Sociālajos tīklos strauju popularitāti un neviltotu aizkustinājumu iemantojis kādas ukrainietes stāsts par viņas vīra, Ukrainas aizstāvja, sagādāto pārsteigumu.
Karavīrs, kurš šobrīd atrodas karstajos punktos Harkivas apgabalā, vēlējies iepriecināt savu mīļoto sievieti ar krāšņu rožu pušķi. Lai nodrošinātu, ka ziedi pārdzīvo tālo un silto ceļu līdz mājām, vīrietis licis lietā viltību un izdomu – viņš rožu kātus ietinis kārtīgi samitrinātā zeķē.
Šī neparastā un nenovērtējamā dāvana ceļā ar kurjerpastu pavadīja gandrīz trīs diennaktis, taču, pateicoties karavīra radošajam risinājumam, rozes veiksmīgi pārdzīvoja piegādi un sasniedza mīļoto svaigas un skaistas.
Sieviete, daloties ar saņemto rožu foto, neslēpa asaras un aizkustinājumu, kā arī aicināja lasītājus veltīt sirsniņas sava vīra izdomai un labprāt dalīties ar citiem dārgumiem, ko sievietes saņēmušas no saviem vīriešiem.
Ieraksts acumirklī izraisījis plašu rezonansi, un komentāros pie viņas ziņas sākušas pulcēties arī citas sievietes, kuru vīri un kavalieri šobrīd cīnās frontē. Viņas dalās ar saviem stāstiem un fotogrāfijām, rādot, kā mīļotie vīrieši pat no pašas karadarbības joslas un ierakumiem rod iespēju un veidus, kā pārsteigt savas izredzētās ar ziediem un mīlestības apliecinājumiem.