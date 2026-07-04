“Nē, Juri, tu šovasar tikai šancē!” Vai priekšnieks var aizliegt iet atvaļinājumā? 7

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LA.LV
6:10, 4. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Vai darba devējs var neļaut darbiniekam doties atvaļinājumā? Pamatā tiek uzsvērts, ka darba devējs nevar pilnībā aizliegt atvaļinājumu, tomēr ir iespējas salāgot darba procesus un nodrošināt uzņēmuma funkcionalitāti, TV24 stāsta Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors.

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– Darba devējs nevar pilnībā aizliegt atvaļinājumu, taču var salāgot atvaļinājumu laikus, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību.
– Vienlaicīgi atvaļinājumi var būt problēma, jo uzņēmumam jāturpina strādāt un jāmaksā alga.
– Likums paredz, ka darba devējs un darbinieks jāvienojas par atvaļinājuma laiku.
– Vecākiem, kas ir atbildīgi par mazākiem bērniem, ir prioritāte izvēlēties atvaļinājumu vasaras laikā, kad bērni nav skolā.

Prioritārās grupas, piemēram, vecāki ar mazākiem bērniem, ir labākā izvēle, lai pieprasītu atvaļinājumu vasaras laikā, kad bērniem ir vajadzīga uzmanība.

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