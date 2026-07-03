Ir trakāk nekā domājām: gaļas paviljons slēgts, bet “Rīgas siltumā” briest vēl lielāka šmuce 0
Rīgā vienlaikus aktualizējušās divas skaļas tēmas – Centrāltirgus gaļas paviljona slēgšana un situācija uzņēmumā “Rīgas siltums”. TV24 raidījuma vadītājs Armands Puče, komentējot notiekošo, norāda, ka, visticamāk, rīdzinieki nepaliks ne bez siltuma, ne bez gaļas, tomēr abos gadījumos esot daudz jautājumu par atbildīgo rīcību.
Runājot par Centrāltirgus gaļas paviljonu, Puče vērš uzmanību uz to, ka ēka tagad slēgta drošības apsvērumu dēļ, jo tajā konstatētas problēmas ar konstrukcijām. Viņa ieskatā šī situācija rada jautājumus par to, kā atbildīgie līdz šim ēku uzraudzījuši, ja problēmas kļuvušas tik nopietnas, ka paviljons jāslēdz apmeklētājiem.
Puče atgādina, ka vēl pavisam nesen gaļas paviljonā notikuši arī kultūras pasākumi, taču tagad telpas vairs nav drošas. Viņaprāt, tas liecina par nesaimnieciskumu un nespēju laikus rīkoties.
Vienlaikus raidījumā tika aktualizēta arī situācija uzņēmumā “Rīgas siltums”. Puče norāda, ka tur esot izveidojusies nopietna problēma, un tās pamatā, viņaprāt, ir sarežģītā īpašnieku struktūra. Uzņēmumā nozīmīgas daļas pieder gan Rīgas pašvaldībai, gan valstij, bet neliela daļa ir arī citiem akcionāriem.
Puče skaidro, ka, ja valstij un pašvaldībai katrai ir gandrīz puse uzņēmuma, tad pat šķietami neliels akcionārs ar aptuveni divu procentu daļu var kļūt ļoti ietekmīgs. Šādā situācijā tas var nosvērt lēmumus par labu vienai vai otrai pusei, īpaši, ja lielie akcionāri savā starpā nespēj vienoties.
Raidījumā izskanēja arī doma, ka “Rīgas siltumam” būtu nepieciešams skaidrāks pārvaldības modelis ar vienu atbildīgo saimnieku. Puče gan skeptiski vērtē situāciju, kurā atbildība sadalīta starp valsti un pašvaldību, norādot, ka tieši šāda dalīta pārvaldība bieži noved pie neskaidrības un savstarpējas atbildības pārlikšanas.
Viņš piemin arī premjera Andra Kulberga ziņojumu, kas, pēc raidījumā sacītā, nodots Ģenerālprokuratūrai, KNAB un VID, lai atbildīgās iestādes vērtētu iespējamu publiskas personas mantas izšķērdēšanu.
Puče secina, ka, visticamāk, gan gaļa tirgū, gan siltums rīdziniekiem būs, taču abas situācijas parāda vienu un to pašu problēmu – Rīgas pašvaldības uzņēmumu pārvaldībā un atbildības sadalījumā joprojām ir daudz nesakārtotu jautājumu.