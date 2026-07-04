VIDEO. Sola atgūt uzticību – nerātnais jelgavnieks Madars Lasmanis ticis pie ļoti laba amata Ogres novadā 19
Bijušais Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis (LA) Ogres novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja amatam pieteicās pats un atbilda prasībām, aģentūrai LETA nodaļas vadītāja izraudzīšanos skaidroja domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA).
“Pašvaldības personāldaļa izvērtējusi viņa izglītību, kompetences un pieredzi pašvaldību darbā, kas atbildusi šim amatam, tāpēc viņš apstiprināts par Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju,” skaidroja Krauja.
Viņš arī paskaidroja, ka šajā nodaļā iepriekš strādājuši divi Jāņi Eglīti. Stratēģiskās plānošanas nodaļa Ogres novada domē tika izveidota 2024. gadā un par tās vadītāju kļuva bijušais Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (NA). Viņš šo amatu ieņēma līdz šī gada jūnijam, kad, pieņemot Saeimas deputāta mandātu, amatu atstāja.
Krauja norādīja, ka otrs Jānis Eglīts ieņem Stratēģiskās plānošanas nodaļas stratēģiskās plānošanas speciālista amatu. Šajā nodaļā par stratēģiskās plānošanas speciālistu strādā arī eksprezidenta Raimonda Vējoņa dēls Nauris Vējonis.
Jau ziņots, ka 2024. gada 3. aprīlī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Lasmanis atkāpās no priekšsēdētāja amata.
Lasmanis par atkāpšanos paziņoja aptuveni stundu pirms Jelgavas novada domes sēdes, kurā bija paredzēts skatīt septiņu deputātu pieprasījumu atbrīvot viņu no amata. Šī sēde tika atklāta un tūlīt pat arī slēgta, jo vienīgajam dienaskārtības jautājumam – par Lasmaņa atbrīvošanu no amata – “zudis tiesiskais pamats”, paskaidroja domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola (LZS).
Atsevišķi pašvaldības politiķi un amatpersonas pieprasīja vērtēt Lasmaņa rīcību, Budžeta komisijā līdztekus sēdes vadīšanai pievēršoties kādas sievietes kājām. Toreizējā pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte (LZS) aicināja pašvaldības deputātus vērtēt, viņasprāt, ētikas dabas pārkāpumu domes priekšsēdētāja rīcībā, izsūtot viņiem video no komisijas 2024. gada 13. marta sēdes.
Video no sēdes Lasmanis redzams, sēžot automašīnā vadītāja sēdeklī. Sēdei tuvojoties noslēgumam, noprotams, ka automašīnas aizmugurējā sēdeklī iesēžas vēl kāds un starp priekšējiem sēdekļiem parādās zeķbiksēs tērpta sievietes pēda, kas kadrā vērojama ilgstošu laiku. Lasmanis pieskaras kājai un viņa roka “pievēršas” personai automašīnas aizmugurējā sēdeklī.
Pieprasījumu parakstīja četri Latvijas Zemnieku savienības deputāti – Ilze Vītola, Lolita Duge, Juris Lavenieks un Juris Razživins, un trīs no Latvijas Reģionu apvienības saraksta ievēlētie deputāti – Dainis Liepiņš, Vidmants Rinkuns un Dina Tauriņa.
Lasmanis vēlāk paziņojumā skaidroja, ka no domes vadītāja amata atkāpjoties, “lai nekavētu jaunā vadītāja ievēlēšanu un raitu pašvaldības darbu”.
Savukārt, vērtējot atbildību par paša neētisko rīcību pašvaldības Budžeta komisijas sēdē, Lasmanis izteicies, ka “ar labiem darbiem mēdz būt par maz”. “Protams, savā rīcībā ikvienam jāievēro arī ētikas standarti. Cilvēks, kurš strādā publiskā amatā, nedrīkst nonākt situācijā, ko var dažādi interpretēt,” atzinis reģionālais politiķis.
Lasmanis apgalvoja, ka ir atvainojies saviem tiešajiem kolēģiem pašvaldībā un partijas biedriem, bet ar publisko paziņojumu vēloties “atvainoties arī sava novada iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai, kas radušās situācijas dēļ jebkādā veidā jutušies neērti vai aizskarti”. Vienlaikus viņš sola “pielikt visas pūles, lai atjaunotu savu iedragāto reputāciju un atgūtu uzticību”.