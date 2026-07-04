Atkal skudras ir mājās? Šis populārais līdzeklis var radīt vēl lielāku problēmu 0
Skudras mājās var kļūt par iemeslu īstai nervu spriedzei – tās parādās virtuvē, lien pa sienām un pat zem grīdlīstēm, iedzīvojas pat ledusskapī un atkritumu kastē, meklējot ēdienu un veidojot tā sauktās skudru takas.
Daudzi cilvēki šādās situācijās ķeras pie mājas esošiem līdzekļiem, un viens no populārākajiem ir cepamais pulveris jeb soda. Tomēr eksperti brīdina – šis risinājums ne tikai nav efektīvs, bet var pat pasliktināt situāciju, vēstīts protālā Chip.de.
Cepamais pulveris bieži tiek uzskatīts par “dabisku” veidu, kā cīnīties ar skudrām, taču patiesībā tas skudrām ir toksisks. Nonākot to organismā, pulveris izraisa reakciju gremošanas sistēmā, kas var novest pie to bojāejas. Tas it kā būitu mērķis, tomēr problēma ir tā, ka šī metode parasti neiznīcina visu koloniju, bet tikai atsevišķas skudras, kas nozīmē – problēma drīz atgriežas, un dažkārt pat vēl lielākā apjomā.
Svarīgākais – profilakse
Speciālisti uzsver, ka daudz svarīgāka ir profilakse, lai skudras vispār neiekļūtu mājoklī. Viena no galvenajām lietām ir pārtikas uzglabāšana – visi produkti jāglabā cieši noslēgtos traukos, nedrīkst atstāt drupatas vai ēdiena paliekas uz virsmām.
Pat neliels daudzums pārtikas var piesaistīt skudras un ļaut tām izveidot smaržu takas, pa kurām pēc tam pārvietojas visa kolonija.
Ja runa ir par dārzu vai pagalmu, nozīme ir arī segumam. Piemēram, zem bruģa labāk izmantot granti, nevis smiltis, jo smiltis skudrām ir vieglāk pārvietot un tajās izveidot ejas. Savukārt spraugu aizpildīšana ar javu vai citiem cietiem materiāliem var būt daudz efektīvāka, lai novērstu skudru iekļūšanu.
Vēl viens vienkāršs paņēmiens ir izmantot vielas, kuras skudrām nepatīk – piemēram, krītu vai kaļķi. Ar šādiem materiāliem var iezīmēt līnijas, kuras skudras parasti cenšas apiet. Tomēr šī metode nav pilnīgi droša, jo efektivitāte var būt atkarīga no skudru sugas.
Ja skudras jau ir mājoklī, maigākā metode ir to pārvietošana vai atbaidīšana. Spēcīgi aromāti, piemēram, kanēlis, lavanda vai etiķis, var izjaukt to orientēšanās sistēmu un skudru takas. Tāpat arī līmlente var īslaicīgi pārtraukt to kustības ceļus, jo tā iznīcina smaržu pēdas.
Kopumā eksperti uzsver – svarīgākais ir rīkoties savlaicīgi un kombinēt profilaksi ar saudzīgām metodēm, lai skudru problēma neatkārtotos un neizplatītos vēl vairāk.