Šodien būs vajadzīgi lietussargi? Laika prognoze sestdienai 0
Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, līs un ducinās pērkons, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Šodien turpinās veidoties lietus mākoņi, kas brīžiem nesīs lietusgāzes teritorijas lielākajā daļā. Augstākā varbūtība stiprām lietusgāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos.
Jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 15 līdz 19 metri sekundē. Savukārt citviet vēja pastiprināšanās iespējama tikai negaisa laikā.
Maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs plus 17, plus 22 grādi.
Arī Rīgā mākoņi nesīs lietu. No dienas vidus iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.