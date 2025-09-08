VIDEO. Vācu motosportists veic elpu aizraujošu lēcienu starp diviem braucošiem kravas auto 0
Profesionālais frīstaila motokrosists Lūks Akermans no Vācijas paveicis kārtējo triku, kas liek elpai aizrauties – viņš ar motociklu pārlēcis starp diviem kustībā esošiem kravas auto, izpildot sarežģītu salto un vienlaikus pārlecot arī automaģistrāles informācijas zīmes konstrukcijai.
27 gadus vecais sportists uzsāka triku no kravas auto piekabes, kas pārvietojās ar ātrumu 20 kilometri stundā. Uzņemot ātrumu 80 kilometri stundā, viņš no rampas uzlidoja gaisā ar kopējo ātrumu 74 kilometri stundā. Lēciena laikā Akermans izpildīja vienu no sarežģītākajiem trikiem – “Tsunami Backflip” –, pārvarot deviņus metrus augstu barjeru un aptuveni 23 metru atstarpi starp abiem auto, vēsta “Daily Mail”.
Precīza sinhronizācija bija izšķiroša – starta brīdī signālu deva Akermana brālis Hanness, kurš atradās uz kravas auto. Atlētam bija tikai pussekunde, lai precīzi uzsāktu manevru.
Lēciena laikā spēcīga vēja brāzma gandrīz izsita Akermanu no trajektorijas – viņš atradās otrādi apgriezts gaisā un nonāca bīstami tuvu otrā kravas auto piekabes malai. Par laimi, piezemēšanās izdevās, lai gan ļoti riskanti.
Red Bull, kas organizēja šo pasaulē pirmo “Bridge Traverse” triku starp kustībā esošiem kravas auto, norādīja, ka tas bijis rūpīgi izplānots un aprēķināts, lai nodrošinātu maksimālu drošību.
Red Bull sporta snieguma inovāciju centra vadītājs Tomass Štēgļs Austrijā analizēja katru detaļu: motocikla paātrinājumu, kravas auto ātrumu, lēciena leņķi, trajektoriju un vēja apstākļus. Pēc uzņēmuma teiktā, projekts bijis kā dzīva fizikas vienādojuma risināšana, kurā ātrumam, trajektorijai un aerodinamikai jābūt ideālā līdzsvarā.
“Tsunami Backflip” ir viens no bīstamākajiem trikiem frīstaila motokrosā. “Es apgriežu motociklu otrādi, turoties tikai pie stūres, un karājos zem tā taisnā līnijā. Grūtākais ir atgriezties atpakaļ uz motocikla pirms piezemēšanās,” skaidroja Akermans.
Viņam izdevās pārlidot ceļa konstrukcijai ar aptuveni trīs metru rezervi, lai netiktu aizķerts metāla rāmis. Taču pats sportists atzina, ka treniņu laikā vējš viņu spēcīgi aiznesis sānis, kas radījis lielu satraukumu.
Triks tika veikts uz automaģistrāles Aldenhovenā, Vācijā. Šosejas josla, pa kuru pārvietojās kravas auto, tika slēgta, taču pretējā virzienā satiksme turpinājās, un autovadītāji varēja vērot un filmēt neparasto notikumu.
Lēcienā piedalījās arī speciāli apmācīti kravas auto šoferi – Franks Reinthalers un Valters Krānavendters –, kuriem vajadzēja noturēt 31 metru garos auto pilnīgi taisni un ar konstantu ātrumu.
Pēc veiksmīgās piezemēšanās Akermans neslēpa atvieglojumu: “Sajūta bija neticama, jo sapratu – tas bija tieši pietiekami. Pēc vairākām dienām sagatavošanās un lielā spriedzes sloga, tas bija milzīgs atvieglojums. Es svinēju – gandrīz vai sajuku prātā no prieka.”
Viņš uzsvēra, ka šādā projektā pilnībā jāuzticas savai komandai.