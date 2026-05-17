VIDEO. Varbūt nākamgad skriešu līgavas kleitā! Lietuvieši Poviļus un Līvija saderinās Rīgas maratona finišā 1

18:09, 17. maijs 2026
“Viņa teica jā!” Aizkustinošs mirklis šodien bija vērojams pie Rīgas maratona finiša līnijas, kur Poviļus bildināja Līviju, vēsta sporta studija.

Abi maratonisti ir no Lietuvas, un viņiem šis bija pirmais maratons mūžā. Poviļus atzina, ka maratona laikā centies maksimāli koncentrēties uz skriešanu, bet pie finiša līnijas gan bija uztraucies un ātri centās apkopot to, ko vēlas sacīt Līvijai.

“Rimi Rīgas maratons” šogad aizvadīts mierīgi un bez incidentiem, aģentūru LETA informēja organizatori.

Organizatori norādīja, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vērtējumā pasākums aizvadīts mierīgi un bez būtiskiem incidentiem.

Valsts policijā aģentūrai LETA apliecināja, ka maratons no satiksmes uzraudzības un sabiedriskās kārtības viedokļa noritējis mierīgi un bez incidentiem.

Jau ziņots, ka “Rimi Rīgas maratons” šogad norisinājās 36. reizi. Šogad maratonā reģistrējās 46 313 dalībnieki no 116 valstīm.

Pērn maratonam bija reģistrēti 40 122 skrējēji.

Skriešanas svētkus sestdien atklāja Bērnu diena ar 9433 mazo skrējēju dalību. Savukārt Latvijas čempionātam jūdzē jeb DPD jūdzes skrējienam sestdienas rītā bija reģistrējušies 6780 dalībnieki.

Klasiskais maratons pulcēja vismaz 3500 dalībnieku, pusmaratons – vairāk nekā 7000, desmit kilometru distance – ap 7000, bet populārajā sešu kilometru distance – ap 10 000 dalībnieku. Stafetes, kurās dalībnieki divatā vai četratā pieveiks pusmaratonu un maratonu, vienoja teju 200 komandas.

