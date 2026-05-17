Atklāts vīriešu patiesais “G-punkts” – kā izrādās, tas neatrodas tur, kur iepriekš tika uzskatīts 0
Pēc vairāku pētījumu veikšanas zinātnieki ir pietuvojušies atbildei uz jautājumu, kas gadiem ilgi raisījis diskusijas medicīnā un sabiedrībā. Runa ir par tā saukto vīriešu jutīgāko punktu, kas bieži ticis salīdzināts ar sieviešu G punktu.
Kā vēsta “Uniland”, Spānijas pētnieki secinājuši, ka šī zona neatrodas tur, kur iepriekš tika uzskatīts. Pētījuma rezultāti publicēti specializētā medicīnas izdevumā, kas veltīts androloģijai, kas pēta vīriešu reproduktīvo sistēmu.
Ilgu laiku valdīja uzskats, ka šis jutīgais punkts ir prostatas dziedzeris. Tas atrodas ķermeņa iekšpusē un tika uzskatīts par galveno baudas centru. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka šāds skatījums ir nepilnīgs.
Zinātnieki noskaidrojuši, ka runa nav par vienu konkrētu punktu, bet gan par veselu jutīgu zonu. Tā atrodas vīrieša dzimumlocekļa apakšējā daļā, vietā, ko sauc par saitīti. Tieši šī zona izrādījusies īpaši bagāta ar nervu galiem.
Pētījumā piedalījās zinātnieki no Santjago de Kompostelas universitātes, kuri analizēja anatomiskos paraugus. Tika pētīti gan augļa audi, gan arī pieaugušu vīriešu ķermeņi, kas pēc nāves nodoti zinātnei.
Pētījuma gaitā tika identificēta īpaša struktūra, ko nosauca par septiņpadsmito nervu kūlīti. Tā atrodas trijstūra veida zonā dzimumlocekļa apakšējā daļā, vietā, kur savienojas galviņa un ķermenis.
Zinātnieki uzskata, ka šī zona satur ļoti lielu nervu galu koncentrāciju. Tajā apvienojas dažādu nervu atzarojumi, kas atbild par jutīgumu. Tieši tāpēc šīs vietas stimulācija var izraisīt spēcīgas sajūtas un veicināt orgasmu.
“Mūsu darbs zinātniski apstiprina ventrālās anatomiskās zonas esamību dzimumloceklī, kas darbojas kā seksuālo sajūtu centrs,” uzsver pētījuma vadītājs.
Zinātnieki vienlaikus atzīst, ka šis atklājums parāda, cik daudz vēl ir nezināmā šajā jomā. Neskatoties uz ilgstošiem pētījumiem, cilvēka ķermenis joprojām glabā daudz noslēpumu, īpaši seksuālās veselības un uroloģijas jomā.