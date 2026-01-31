FOTO: @edamskaisti/Facebook

Viegls un svaigs deserts: biezpiena pīrāga recepte ar citronu 0

LA.LV
14:02, 31. janvāris 2026
Receptes

Maigs, gaisīgs un ar patīkamu citrusa noti – šis biezpiena pīrāgs ir ideāls, ja gribas ko saldu, bet nepārsātinošu. Vienkārša pagatavošana, svaiga garša un viegla tekstūra padara šo desertu par lielisku izvēli gan ikdienai, gan mierīgam svētku brīdim. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:

Kokteilis
Veiksme finanšu jautājumos: šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji drīzumā sajutīs likteņa dāsnumu
“Lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts.” Atklājas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas
Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
Lasīt citas ziņas

1. 720 g biezpiena;
2. 4 olas;
3. 110 g saldinātāja;
4. 100 g grieķu jogurta (vai skābā krējuma);
5. 2 ēdamkarote ciete;
6. šķipsniņa vaniļas cukura;
7. 1/2 rīvētas citrona vai apelsīna miziņas.

Pagatavošana:

1. Lielā bļodā sajauc visas sastāvdaļas, masu lej veidnē un cep 175 grādos uzkarsētā cepeškrāsnī ap 50 minūtēm un ļauj pakāpeniski atdzist.

CITI ŠOBRĪD LASA
2024. gadā Latvijā nomira 26 301 cilvēks – atklāts biežākais nāves iemesls
911 audioieraksti atklāj, ar kādām problēmām pirms nāves saskārās “Viens pats mājās” zvaigzne Ketrina O’Hara
Izmisuma manevrs: enerģētikas pamiers atklāj Putina lielāko problēmu

Receptē izmantots – 0,5% biezpiens, cukura vietā steviju
Pīrāgs satur ap 175g olbaltumvielu,
52g ogļhidrātu, 23g tauku un kopā ap 1100kcal (20cm veidne).

Lai labi garšo!

FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Vecmāmiņas biezpienrausīši. Viegla recepte, kas atgādina par bērnību
Receptes
Nedaudz citāds salikums – biezpiena un marcipāna plātsmaize
Receptes
Kartupeļu plācenīši ar biezpiena pildījumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.