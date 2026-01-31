Viegls un svaigs deserts: biezpiena pīrāga recepte ar citronu 0
Maigs, gaisīgs un ar patīkamu citrusa noti – šis biezpiena pīrāgs ir ideāls, ja gribas ko saldu, bet nepārsātinošu. Vienkārša pagatavošana, svaiga garša un viegla tekstūra padara šo desertu par lielisku izvēli gan ikdienai, gan mierīgam svētku brīdim. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 720 g biezpiena;
2. 4 olas;
3. 110 g saldinātāja;
4. 100 g grieķu jogurta (vai skābā krējuma);
5. 2 ēdamkarote ciete;
6. šķipsniņa vaniļas cukura;
7. 1/2 rīvētas citrona vai apelsīna miziņas.
Pagatavošana:
1. Lielā bļodā sajauc visas sastāvdaļas, masu lej veidnē un cep 175 grādos uzkarsētā cepeškrāsnī ap 50 minūtēm un ļauj pakāpeniski atdzist.
Receptē izmantots – 0,5% biezpiens, cukura vietā steviju
Pīrāgs satur ap 175g olbaltumvielu,
52g ogļhidrātu, 23g tauku un kopā ap 1100kcal (20cm veidne).
Lai labi garšo!