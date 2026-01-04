Viena alga “uz papīra”, dzīvē – cita: uzturlīdzekļu piedzīšana no neoficiāliem ienākumiem 0

Viesojoties vienā no TV24 raidījumiem, juriste Ieva Brante, izsakoties par uzturlīdzekļiem, pauda novēroto – “uz papīra” ir viena alga, bet dzīvē – pavisam cita. To raidījumā “Uz līnijas” komentēja arī Edgars Līcītis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors.

Aplūkojot, piemēram, sociālos tīklus, kļūst acīmredzams, ka realitātē vecāks, kurš nemaksā uzturlīdzekļus, dzīvo pavisam citādi – ceļo, atpūšas, iegādājas jaunas automašīnas, demonstrē finansiālu labklājību.

Ja ir pazīmes, ka persona ļaunprātīgi izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija vēršas policijā. Par ļaunprātīgu izvairīšanos tiek uzskatītas situācijas, kad cilvēks strādā, iegādājas īpašumus, automašīnas vai ņem līzingus, bet vienlaikus nemaksā uzturlīdzekļus saviem bērniem.

“Mēs vēršamies, kad ir pazīmes, ka cilvēks ļaunprātīgi izvairās, un tā ļaunprātība ir tieši šajā minētajā gadījumā, kad mēs redzam, ka cilvēks strādā, bet nemaksā uzturlīdzekļus. Vai iegādājas kādu automašīnu. To mēs visu no kredītinformācijas birojiem, no ienākumu mantiskajiem reģistriem redzam,” skaidroja Līcītis.

Tiek veikta padziļināta pārbaude, lai konstatētu, vai persona apzināti izvairās no pienākuma pildīšanas.

Vienlaikus Līcītis uzsver, ka ne visos gadījumos runa ir par ļaunprātīgiem nemaksātājiem. Pastāv arī objektīvi apstākļi, kuru dēļ cilvēks nespēj maksāt uzturlīdzekļus.

“Protams, dzīvē gadās, kad ir objektīvi apstākļi, kādēļ cilvēks to nevar izdarīt. Viņam ir kādas fiziskas vainas, piemēram, invalīds nevar atrast darbu – tie ir pilnīgi objektīvi apstākļi, kāpēc cilvēks to nevar izdarīt. Vai arī cilvēkam ir 3, 4, 5 bērni – ir skaidrs, ka cilvēks minimālos uzturlīdzekļus nevar samaksāt,” norāda Līcītis.

