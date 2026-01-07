Viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm plāno sūtīt karavīrus uz Ukrainu 0
Viena no ES valstīm apsver iespēju nosūtīt savu armiju kā miera uzturēšanas kontingentu uz Ukrainu pēc miera līguma parakstīšanas, vēsta “Dialog”.
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess nenosacīti paziņoja, ka Madride ir gatava apsvērt savu militāro kontingenta nosūtīšanu uz Ukrainu, lai uzturētu mieru, ja tiks izsludināts pamieris. Viņš šo paziņojumu izteica preses konferencē Parīzē pēc dalības tā dēvētās “Vēlmju koalīcijas” sanāksmē.
Sančess precizēja, ka nākamajā pirmdienā viņš rīkos virkni konsultāciju ar lielākās daļas parlamenta partiju pārstāvjiem. Šajās sanāksmēs tiks apspriests iespējamais Spānijas ieguldījums Ukrainas miera nodrošināšanā un valsts līdzdalības formāts tajā. Spānijas valdības vadītājs atgādināja, ka viņa valsts kopš pilna mēroga kara sākuma konsekventi atbalsta Ukrainu finansiāli, humāni un militāri.
Sančess norādīja, ka Spānija ir uzņēmusi tūkstošiem ukraiņu, kā arī piedalās Ukrainas militārpersonu apmācībā divpusējā drošības līguma ietvaros. Premjerministrs uzsvēra, ka pamiera izsludināšanas gadījumā Spānija, kā viena no svarīgākajām ES valstīm, nepaliks malā lēmumos par Ukrainas nākotni. Iespējamais ieguldījums, pēc viņa teiktā, varētu ietvert gan dalību valsts atjaunošanā, gan militārās komponentes izmantošanu miera stiprināšanai.
Sančess arī salīdzināja šo iespēju ar citām starptautiskajām misijām, atzīmējot, ka Spānijas karavīri jau ir veikuši līdzīgus uzdevumus dažādos pasaules reģionos, tāpēc viņiem ir nepieciešamā pieredze. Noslēgumā viņš izteica cerību, ka 2026. gads būs kara Ukrainā beigu gads, un uzsvēra: Spānija plāno būt aktīva dalībniece šajā procesā.