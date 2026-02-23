Baldones sākumskolas liktenis karājas mata galā – vecāki uzskata, ka domes lēmums ir politiski motivēts 0
Skolēnu vecāki 26. februārī Ķekavas domes sēdes laikā ir pieteikuši protestu, kurā vēlreiz paudīs attieksmi pret domes plāniem slēgt Baldones sākumskolu, aģentūru LETA informēja Baldones sākumskolas izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs Uldis Daube.
Vecāki uzskata, ka Ķekavas novada dome, aizbildinoties ar reformām, steidzamā kārtā virza Baldones sākumskolas slēgšanu, neskatoties uz to, ka skola izpilda visus Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktos kritērijus.
Šā gada 22. janvārī Baldones sākumskolas vecākus pašvaldība informēja par Ķekavas novada domes plānu slēgt skolu. Skolas izglītības padomes vārdā domei tika iesniegts oficiāls iesniegums apturēt sasteigto skolas slēgšanas procesu, savukārt platformā “Manabalss.lv” tika savākti gandrīz 800 parakstu par Baldones sākumskolas saglabāšanu, un kolektīvais iesniegums tika izskatīts domes sēdē.
Vecāki informē, ka 17. februārī Baldones sākumskolā notika otrā Baldones sākumskolas izglītības iestādes padomes, sākumskolas vadības un Ķekavas novada domes pārstāvju tikšanās par Baldones sākumskolas pastāvēšanu. Tika prezentēts SIA “Emerging solutions” pārstāvja Gata Pāvila pētījums par vispārējās izglītības pakalpojumu pieprasījuma prognozi, kā arī demogrāfiskās situācijas analīze un prognoze. Šo uzdevumu tikai nedēļu pirms otrās tikšanās pasūtīja un apmaksāja Ķekavas novada dome. Galvenie secinājumi – Baldonē un Baldones pagastā prognozējams bērnu skaita samazinājums. Dome sākumskolas slēgšanas plānus balsta uz šo prognozi, uzsver vecāki.
Par spīti vecāku aicinājumam sadarboties un argumentēti izdiskutēt sākumskolas nākotni, 19. februāra izglītības un finanšu komiteju sēdēs jau nobalsots par lēmumu virzīt uz nākamo, 26. februāra, domes sēdi skolas slēgšanu ar šā gada 1. septembri. Bērnus plāno pārcelt uz Baldones vidusskolā esošās Baldones Mākslas skolas telpām, kuras ir specifiski iekārtotas mākslas priekšmetu apguvei un nav piemērotas vispārējās izglītības mācībām. Vecāki uzskata, ka šādi organizēts mācību process nebūs kvalitatīvs ne vispārējās izglītības iegūšanai, ne mākslas apgūšanai. Turklāt mākslas skolas vadība par šādiem plāniem netika informēta, norādīja vecāki.
Baldones sākumskolas, Baldones mākslas skolas un Jāņa Dūmiņa mūzikas skolas vecāki pauž neizpratni par sasteigto lēmumu pieņemšanas procesu un domes atteikšanos šo jautājumu risināt kopā ar iedzīvotājiem, izveidojot darba grupu ilgtspējīgai, drošai un spēcīgai Baldones izglītības sistēmas nodrošināšanai. Nostāju pret skolas slēgšanas plāniem pauž arī Baldones sākumskolas pedagogi, ar vēstuli vēršoties pie Ķekavas novada domes deputātiem, IZM un Valsts prezidenta.
Baldones sākumskolas bērnu vecāki kategoriski noraida Baldones sākumskolas slēgšanas plānus, uzskatot, ka šāda domes nostāja ir politiski motivēta, tostarp, balstīta tikai uz demogrāfiskām prognozēm.
Dome neņemot vērā to, ka sākumskola ir pieprasīta vecāku vidū, jo pieteikumu skaits uz pirmo klasi katru gadu to apstiprinot, uzsvēra vecāki. Viņi kā pozitīvu aspektu min, ka esošā skolas infrastruktūra nodrošina bērniem iespēju vienā ēkā apgūt divas izglītības – vispārējo un mūzikas. Šāda iespēja esot reti sastopama un starp vecākiem augstu novērtēta.
Vecāku ieskatā skolu slēdzot, nesamazināsies administratīvās un saimnieciskās izmaksas, jo tās tiks pārceltas uz Jāņa Dūmiņa mūzikas skolas izdevumu ailēm. Vecāki arī brīdina par risku, ka, slēdzot sākumskolu, samazināsies bērnu skaits Jāņa Dūmiņa mūzikas skolā.
Vecāki arī uzskata, ka, skolu slēdzot, tiek likvidētas izglītības izvēles iespējas vecākiem.
Vecāku ieskatā nepastāv cieša korelācija starp sākumskolas slēgšanu un būtisku skolēnu skaita pieaugumu vidusskolā, jo daļa vecāku izvēlēsies bērnus skolot citās novada vai pat blakus novadu skolās.
Baldones vidusskola jau vairāku gadu garumā ir izteikusi bažas par telpu trūkumu.
Vecāki brīdina, ka, samazinot izglītības izvēles iespējas, Baldone zaudē pievilcību potenciālo iedzīvotāju acīs.
Izprotot Ķekavas novada domes deputātu atbildību pret visiem novada iedzīvotājiem, likumu un saistošo noteikumu ievērošanu, Baldones sākumskolas vecāki aicināja domi izveidot kopīgu darba grupu, kurā piedalītos domes, skolas un vecāku pārstāvji, lai izstrādātu vismaz vienu alternatīvu skolas pastāvēšanas modeli. Vecāki norāda, ka šis lūgums līdz šim nav ņemts vērā, jo tiek uzsvērts, ka lēmums ir jāpieņem nekavējoties. Baldones iedzīvotāji šādam viedoklim nepiekrīt un vēlas redzēt aktīvāku domes iesaisti, kopīgi meklējot papildu risinājumus skolas nākotnei, apturot lēmuma pieņemšanas virzīšanu uz sēdi 26. februārī.
Iedzīvotāju iniciatīva
LETA jau vēstīja, ka domes sēdē izskatīts kolektīvais iesniegums par Baldones sākumskolas saglabāšanu, jo iniciatīvai platformā “ManaBalss.lv” savākti 629 paraksti, no kuriem par derīgiem atzīti 514 paraksti.
Domes sēdē tika nolemts atbalstīt kolektīvā iesnieguma “Par Baldones sākumskolas saglabāšanu” turpmāku virzību, Izglītības pārvaldei sagatavot izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu Baldones pilsētā un sagatavot secinājumus par iespējamiem risinājumiem ilgtspējīga izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Izglītības pārvaldei uzdots organizēt tikšanos ar Baldones sākumskolas iestādes padomi.
Lai arī pašvaldība vēl nav lēmusi par Baldones sākumskolas slēgšanu, kolektīvajā iesniegumā norādīts, ka Ķekavas novada dome vēlas slēgt Baldones sākumskolu, kas kopā ar Jāņa Dūmiņa mūzikas skolu jau gadiem ilgi pastāv Baltajā pilī. Iniciatīvas autori uzskata, ka tas notiek bez izsvērtiem argumentiem, precīziem aprēķiniem un diskusijas ar sākumskolas vadību, bērnu vecākiem un personālu. “Uzskatām, ka mehāniskas “Excel” tabulas nespēj pilnvērtīgi atspoguļot pedagogu darbu, bērnu individuālās vajadzības, mācību reālo kvalitāti un šāda pieeja ir īstermiņa, tāpēc stingri iestājamies par Baldones sākumskolu,” pausts kolektīvajā iesniegumā.
Iniciatīvas autori skaidro, ka Baldones sākumskola atrodas vienā ēkā ar Jāņa Dūmiņa mūzikas skolu, un tas paver daudz plašākas iespējas bērniem apvienot vispārējās izglītības ieguvi un mācības mūzikas skolā. “Tas ir droši maziem bērniem, jo nav jāmēro ceļš uz citu ēku, šķērsojot ielas ar intensīvu satiksmi, tas ir ērti daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kam vieglāk menedžēt bērnu ikdienu, jo sākumskolā 43% bērnu ir no daudzbērnu ģimenēm,” pamato iniciatīvas autori.
Viņi apgalvo, ka sākumskola ir pieprasīta vecāku vidū – vairākus gadus pieteikumi uz pirmo klasi krietni pārsniedza vienas klases apjomu un ļāva skolai atvērt divas pirmās klases, taču Ķekavas novada dome to aizliedza. Iniciatīvas autoru ieskatā Baldones sākumskolai jau vairākus gadus apzināti tiek apgrūtināta iespēja palielināt skolēnu skaitu skolā.
Viņi uzskata, ka Baldones sākumskolas likvidēšana samazinātu pamatskolēnu skaitu Baldonē un tādējādi arī vidusskolēnu skaitu, un tas veicinātu nākamo soli – Baldones vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu jau tuvākajos gados.
Kā ieguvumus, saglabājot sākumskolu, kolektīvā iesnieguma autori norāda vispārējās izglītības sākumskolas līmeņa izvēles iespēju, līdz ar ko Baldone kļūst pievilcīgāka jaunu iedzīvotāju piesaistē. Tā esot iespēja apgūt divus izglītības virzienus vienā ēkā, turklāt skola esot maza un ar atbalstošu vidi bērniem, kas nespēj mācīties lielās skolās.
Baldonē pamatizglītības pirmo līmeni no 1. līdz 6. klasei var apgūt arī Baldones vidusskolā.